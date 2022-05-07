Almanya'dan Ukrayna’ya 7 adet topçu panzeri

Almanya yönetiminin, Rus ordusunun saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'ya 7 adet topçu panzeri gönderdiği ifade edildi.





Söz konusu ekipmanın kullanımı için ise Ukraynalı askerlere kısa bir eğitim verileceği bildirildi.







Evrensel'de yer alan habere göre Almanya’da hükümet partileri SPD, Yeşiller ve FDP ile anamuhalefet CDU/CSU’nun, Ukrayna’ya ağır silahların verilmesi konusunda meclisten geçirdiği kararın ardından, ilk ağır silahlar teslim edildi. Ukrayna ile sınırı bulunan Slovakya’nın Sliac kentine yerleştirilen Patriot hava savunma sistemini denetleyen Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’nın Ukrayna’ya 7 adet topçu panzeri (Panzerhaubitze 2000) teslim ettiğini duyurdu.

Almanya’da hükümet partileri SPD, Yeşiller ve FDP ile anamuhalefet CDU/CSU’nun, Ukrayna’ya ağır silahların verilmesi konusunda meclisten geçirdiği kararın ardından, ilk ağır silahlar teslim edildi. Ukrayna ile sınırı bulunan Slovakya’nın Sliac kentine yerleştirilen Patriot hava savunma sistemini denetleyen Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya’nın Ukrayna’ya 7 adet topçu panzeri (Panzerhaubitze 2000) teslim ettiğini duyurdu.





Panzerlerin kullanımı için Alman ordusu Ukraynalı askerleri eğitecek. Eğitimin yaklaşık olarak 40 gün sürmesi bekleniyor. Böylece daha önce savaş bölgelerine silah gönderme konusundaki tabuyu kıran Almanya, gönderilecek silahların vurucu gücü olan ağır silahlar olması konusunda da bir ilk adım atmış oldu.

TOPLAMDA 12 TOPÇU PANZERİ İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILDI





Basında yer alan haberlere göre, Ukrayna’ya topçu panzerlerinin gönderilmesi konusunda ilk teklif Hollanda’dan geldi. Elindeki 5 topçu panzerini Ukrayna’ya vermeye hazır olan Hollanda bu konuda Almanya’dan yardım istedi. Yapılan değerlendirme ve görüşmelerin ardından Almanya’dan da bu beş toplu panzerine 7 adet dahil edilerek bir filonun oluşturulmasına karar verildi. Sonunda toplamda 12 topçu panzerinin Ukrayna’ya gönderilmesi konusunda görüşmeler yapıldı. Hollanda’nın göndermek istediği topçu panzerleri konusunda ise Almanya tarafından bir açıklama yapılmadı.