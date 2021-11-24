Almanya'dan vatandaşlık müjdesi

Berlin'de basın toplantısı düzenleyen SPD, Yeşiller ve FDP liderleri, yeni koalisyon hükümetini kurma planlarını açıkladı. Almanya'nın 1950'lerden beri ilk üç partili koalisyon hükümeti, "Daha fazla ilerlemeye cesaret et - Özgürlük, Adalet ve Sürdürülebilirlik için İttifak"başlıklı 177 sayfalık plana göre yola koyulacak.





Koalisyon anlaşmasının ana hatları şöyle:





* Asgari ücret saatte 12 euroya yükseltilecek.





* Oy kullanma yaşı 16'ya düşürülecek.





* (Astronomik kiralara karşı) Daha fazla konut inşa edilecek. Yılda 400 bin daire hedefinin çeyreğini devlet finanse edecek.





* Yeşil teknoloji ve dijitalleşmeye yatırım artacak.





* Avrupa Yeşil Anlaşması, 2030 Gündemi ve Paris İklim Anlaşması'na uyulacak.





* Göçmenlerin beş yıl ikametten sonra vatandaşlık başvurusunda bulunmalarına izin verilecek.





* Çifte vatandaşlığa imkan sağlanacak.





* Kovid-19 pandemisiyle mücadele için bir kriz ekibi oluşturulacak.





* Düzenlenmiş esrar satışı yasallaştırılacak.





* Transatlantik ittifak temel dayanaktır ve NATO bizim güvenliğimizin vazgeçilmez bir parçasıdır.





* Otoriter devletlerle sistem rekabeti ve demokratik ortaklarımızla stratejik dayanışma içinde olacağız. Bireyin onurunun en önemli koruyucu kalkanı olarak insan hakları bizim pusulamız olacak. Bizim için barış, özgürlük, insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü ve sürdürülebilirlik için çalışmak, Almanya ve Avrupa için başarılı ve inandırıcı dış politikanın vazgeçilmez bir parçasıdır.





* Rusya ile yapıcı diyaloga hazırız.





* Türkiye, endişe verici iç politik gelişmelere ve dış politika gerilimlerine rağmen, bizim için AB'nin önemli bir komşusu ve NATO ortağı olmaya devam etmektedir. Almanya'da biyolojik kökenleri Türkiye'de bulunan çok sayıda insan, elbette Alman toplumunun bir parçasını oluştururken, ülkelerimiz arasında özel bir yakınlık sağlıyor. Türkiye'de demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, kadın hakları, azınlık hakları çok geniş çaplı ortadan kaldırıldı. Bu yüzden AB üyelik müzakerelerinde başlık kapatmayacağız ve yeni başlık açmayacağız. AB-Türkiye diyalog gündemini canlandıracağız, sivil toplumla ilişkileri geliştireceğiz ve gençlik değişim programlarını ilerleteceğiz.





Yeşiller Eşbaşkanları Robert Habeck ile Annalena Baerbock, FDP lideri Christian Lindner, SPD liderleri Norbert Walter-Borjans ile Saskia Esken'lebirlikte basın toplantısı düzenleyen müstakbel Başbakan SPD'li Olaf Scholz, "Daha fazla ilerleme kaydetmeye cesaret etmek istiyoruz. Almanya'yı en önde tutmak için büyük yatırımlar yapacağız" dedi.





Yeni hükümette diğer liderlerin olası görev dağılımı şöyle olacak:





Yeşiller Eşbaşkanı Robert Habeck: Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi, İklim Koruma, Dijital Dönüşüm ve Enerji Geçiş Bakanı





FDP lideri Christian Lindner: Maliye Bakanı





Yeşiller Eşbaşkanı Annalena Baerbock: Dışişleri Bakanı (Almanya'nın ilk kez kadın dışişleri bakanı olacak.)