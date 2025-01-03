Almanya'dan vize başvuruları için online portal

Almanya Dışişleri Bakanlığı, vize başvuruları için yeni bir dijital platform başlattı. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock bir basın açıklamasında bunu “gerçek bir idari devrim” olarak nitelendirdi. Baerbock yeni sistemi överken reformun “çok gecikmiş” olduğunu da sözlerine ekledi.





TR724'te yer alan habere göre Baerbock, bir göç ülkesi olarak Almanya’nın “modern, dijital ve güvenli bir ulusal vize sürecine” ihtiyacı olduğunu vurgularken Almanya’nın her yıl 400 bin vasıflı işçi açığı verdiğine dikkat çekti. Bakan; “Böyle zamanlarda, uzun kağıt başvuru formları ve daha da uzun bekleme süreleri yüzünden en iyilerin buraya gelip kolları sıvamasını engelleyemeyiz” dedi.





Dijital portal, Almanya’da çalışmak, eğitim görmek ya da ailelerine katılmak isteyenlerin gerekli belgelere erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yeni portal 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren Almanya’nın dünya genelindeki 167 vize ofisinin tamamında kullanılabilecek. Başvuru sahipleri 28 ulusal vize kategorisi arasından online olarak seçim yapabiliyor.