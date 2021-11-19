Almanya'dan yeni açıklama: Herkese tam kapanma mı geliyor?

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki Koronavirüs salgını durumunun çok kötü olduğunu ve bu sebeple aşılıların da etkileneceği bir tam kapanma kararı alınabileceğini belirtti.





Alman bakan Spahn düzenlediği basın toplantısında, “Bu bir son dakika alarmına sebep olacak olsa bile söylemeliyim; öyle bir durumdayız ki hiçbir şey ihtimal dışı değil” dedi.







Avusturya, bugün alınan kararla 2021’in sonbaharında tam kapanma kararı alan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu. Avusturya, 2022’nin Şubat ayı itibariye tüm nüfusunun da aşılanmasının zorunlu olacağını bildirdi.







Almanya cuma günü 52 bin 970 yeni vaka ve 201 ölüm bildirdi.