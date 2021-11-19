Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan yeni açıklama: Herkese tam kapanma mı geliyor? /19 Kasım 2021 19:22

Almanya'dan yeni açıklama: Herkese tam kapanma mı geliyor?

Kış mevsimiyle birlikte yükselişe geçen koronavirüs, ülkeleri yeni tedbirler almaya mecbur bırakıyor. Almanya'da yoğun bakım ünitelerinin alarm vermesinin ardından Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Spahn, aşılılar dahil herkesi kapsayacak bir tam kapanmanın gelebileceğini söyledi.

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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkedeki Koronavirüs salgını durumunun çok kötü olduğunu ve bu sebeple aşılıların da etkileneceği bir tam kapanma kararı alınabileceğini belirtti.

Alman bakan Spahn düzenlediği basın toplantısında, “Bu bir son dakika alarmına sebep olacak olsa bile söylemeliyim; öyle bir durumdayız ki hiçbir şey ihtimal dışı değil” dedi.

Avusturya, bugün alınan kararla 2021’in sonbaharında tam kapanma kararı alan ilk Batı Avrupa ülkesi oldu. Avusturya, 2022’nin Şubat ayı itibariye tüm nüfusunun da aşılanmasının zorunlu olacağını bildirdi.

Almanya cuma günü 52 bin 970 yeni vaka ve 201 ölüm bildirdi.
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