Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'dan yeni Libya açıklaması: Tüm taraflar... /16 Şubat 2020 15:42

Almanya'dan yeni Libya açıklaması: Tüm taraflar...

Libya'daki iç savaş ile ilgili olarak Almanya'nın Münih şehrinde yapılan Libya toplantısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti." ifadelerini kullandı.

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56'ıncı Münih Güvenlik Konferansı’nın son gününde ana gündem maddesi Libya oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, Münih'teki Libya toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti" dedi. 

sol.org.tr'de yer alan habere göre Maas ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinin başkanlığında gerçekleştirilen konferansta Berlin zirvesinde alınan kararların uygulamaya geçirilmesine yönelik somut adımlar ele alındı.

Berlin'de 16 ülkeden üst düzey siyasetçi ve BM'den temsilcileri Almanya'nın öncülüğünde bir araya getiren zirvede, dokuz yıldır süren iç savaşın sona erdirilmesine yönelik adımlar atılması üzerinde mutabık kalınmıştı.

Heiko Maas’ın, "artık adım adım uygulamaya geçirilmesine odaklanılması gerektiğini" söylediği kararlar arasında ateşkesin sağlanmasının yanı sıra, silah ambargosu kararına sadık kalınması ve iç savaşın tarafları arasındaki müzakarelerin devam ettirilmesi yer alıyor.
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