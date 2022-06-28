Almanya'dan yurt dışından yeni işçi sürecini hızlandırma sinyali

Alman hükümeti, havalimanlarında tatil döneminde yaşanan personel sıkıntısının hafifletilmesi amacıyla mümkün olan en kısa sürede yurt dışından işçi getirilmesini istiyor.





Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı Sözcüsü, Berlin'deki olağan basın toplantısında, toplu sözleşmeyle belirlenen miktarda ücret ve konaklama sunulacak olan geçici personelin, diğer çalışanlarda olduğu gibi güvenlik ve güvenilirlik kontrollerinden geçeceğini belirtti. Söz konusu kontroller genellikle yaklaşık iki hafta sürüyor.





Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsüyse söz konusu personelin bagaj işlemlerinde çalışabileceğini, ancak "gereken eğitim ve geçerli güvenlik standartları nedeniyle güvenlik kontrolünde" görev almalarının mümkün olmadığını söyledi.





Alman Polis Sendikası Başkanı Andreas Rosskopf da yabancı işçilerin bagaj taşıma gibi görevlerde çalışabileceğini söyledi. Söz konusu personelin daha fazla güvenlik eğitimi alınmasını gerektiren işlerde çalıştırılmaması gerektiğini belirten Rosskopf, "Güvenlik açısından yoğun bir şekilde taranması ve bilgilendirilmesi gereken insanlardan söz ediyoruz. Bu da belli bir zaman alır" dedi.





Alman Havalimanları Çalışma Topluluğu (ADV) yöneticisi Ralph Beisel, dpa'ya yaptığı açıklamada, Türkiye ve Balkan ülkelerinden gelecek işçilerin en fazla üç aylık bir süre için çalışacağını söyledi.





Alman hükümeti, yabancı işçi getirilmesine yönelik planı onaylacağının sinyalini hafta sonunda vermişti. Ancak nihai karar Çalışma, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının koordinasyonunda alınacak.





Söz konusu işler için Almanya'da yerli işçi olup olmadığının incelenmesini içeren öncelik kontrolünün atlanması yönündeki talep, tartışmalara neden oluyor. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, güvenlik açısından hiçbir şekilde taviz vermeyeceğini duyurmuştu.





Havalimanlarında büyük yoğunluk

Almanya dâhil bazı Avrupa ülkelerindeki havalimanları ve havayolu şirketleri, pandemi kısıtlamalarının iki yılı aşkın bir sürenin ardından kaldırılması sonrası personel sıkıntısı yaşıyor. Pandemide havayolu şirketleri ve havalimanları, personel sayılarında kesintiye gitmişti.





Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da okulların tatile girmesi nedeniyle hafta sonunda birçok havalimanında yine sorunlar yaşandı. Kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşurken Düsseldorf havalimanında itfaiye görevlilerinin dahi yardıma geldiği bildirildi. Hessen eyaletinde 23 Temmuz'da tatil sezonunun başlamasıyla bir kez daha büyük sorunlarla karşılaşılacağı tahmin ediliyor.





ADV, bu yaz havalimanları için gerekli personel sayısının 5 bin 500 civarında olduğunu belirtti.





Alman Sivil Havacılık Ekonomi Birliği (BDL), Türkiye'den getirilmek istenen 2 bin işçi için talep edilen özel iznin Alman makamlarınca bir an önce verilmesini ümit ettiğini duyurmuştu. Almanya'da bu pozisyonlar için uygun aday olmadığını belirten havacılık sektöründen birlikler geçtiğimiz haftalarda Almanya Çalışma Bakanlığına sundukları teklifte Türkiye'den 2 bin işçi getirebilmeleri için yasal engellerin kaldırılmasını talep etmişti. Teklifte, Almanca konuşabilen kalifiye işçi bulunması için İstanbul'daki bir firmayla anlaşıldığı belirtilmişti. Alınacak işçilerin A2 seviyesinde Almanca bileceği, tehlikeli maddelerle ilgili olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı (IATA) standartlarını karşılayabilecek düzeyde eğitim almış olacağı açıklanmıştı.