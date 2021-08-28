Almanya'dan Ziraat Bankası şubelerine kapatmaktan beter ceza

Merkezi Almanya’nın Frankfurt şehrinde bulunan Ziraat Bankası’na (Ziraat Bank International AG), bankacılık tarihinde eşi benzeri görülmemiş yasaklar ve kısıtlamalar getirildi. Ziraat’in Almanya’daki iştirakine ağır para cezası kesildi.





Mevduat kısıtlaması ile büyük kredi yasağını da kapsayan ve bankanın kapatılmasına eşdeğer nitelikteki cezaların gerekçesi şöyle sıralandı: “100 milyonlarca euroyu bulan yüksek tutarlı kredilerde uyumsuzluk, mevduat toplamadaki şüpheler.”





ZİRAAT BANKASI BANKACILIK KANUNU İHLAL ETTİ





Alman Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BaFin), Türkiye’nin en büyük bankası olan ve Almanya’da 7 şubesi bulunan Ziraat Bankası’na dönük teftişi tamamladı. Hazırlanan raporda Ziraat’in pek çok kanun maddesini ihlal ettiği tespit edildi.





Türkiye’den sırayla gönderilen 4 genel müdürü de reddeden BaFin bir açıklama yayımladı. Gizlilik kuralları gereği bankanın ismi mahfuz tutulurken, söz konusu cezaların bir süre önce BaFin tarafından teftişe tabi tutulan Ziraat Bank International AG’ye verildiği biliniyor.





BaFin’in 26 Ağustos 2021 tarihli kararlarının Almanya tarihinde şu ana kadar hiçbir banka için verilmemiş kararlar olduğu görülüyor.





İŞTE ŞOKE EDEN KARARLAR





Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki kararlar şöyle:





1) Ziraat Bank AG’ye “Büyük miktarlarda kredi” verme yasağı: Artık Türkiye’den ipotek karşılığı milyonlarca euroluk krediler verilemeyecek.





2) Ayrıca bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.





3) Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye’deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen dört genel müdürü de reddetti.





4) BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.





5) Ayrıca bankaya yüksek miktarda para cezası kesildi.





TÜRKİYE’YE KREDİ, VARLIK BARIŞI





Almanya bankacılık tarihinde görülmemiş cezaların sebepleri, bankanın 2017’den beri verdiği kredilerin sonuçlarında ve son yıllarda Türkiye’ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımında yatıyor.





Türkiye’deki çeşitli şirketlere Almanya’daki Ziraat Bankası üzerinden kredi verilmesi, GTI Reisen ile Görgülü (Talha Görgülü/Müflis Sky Hava Yolları) kardeşlerin açığını kapatmak için Rusya’dan 10 milyon euro getirtilmesi ve Türkiye’deki “Varlık Barışı” sebebiyle banka üzerinden son iki yılda, denetimsiz- sorgusuz paralar gönderilmesi ağır cezalara yol açtı.





Ziraat Bankası’na “yüksek faiz vaat ederek mevduat topladığı” için de ceza kesildi.





Sözcü’nün haberine göre uzmanlar ağır cezaların banka kapatmaya eşdeğer olduğunu, ancak Türkiye ile diplomatik bir kriz patlak vermemesi için Ziraat’in kapatılmadığı, ancak elinin-kolunun kırıldığı yorumlarını yapıyor.





Türkiye’nin aktiflerine göre en büyük bankası olan Ziraat Bankası’nın Almanya’daki birimi Ziraat Bank International AG’nin aktif büyüklüğü 250 milyon euro. 114 kişiyi istihdam eden bankanın Almanya’da Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih’te şubeleri bulunuyor.