Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Ziraat Bankası'na kötü haber /29 Temmuz 2021 16:31

Almanya'dan Ziraat Bankası'na kötü haber

Alman Federal Mali Denetleme Kurumu (BaFin) Ziraat Bankası'nın Almanya birimi ile, bankanın geçmiş dönem bazı kredi işlemleri ve bankanın bilançosundaki bazı rasyolardaki uyumsuzluklar nedeniyle görüşmeler yürütüyor.

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BaFin bankanın geçmiş dönem bazı işlemleri ve kredileri ile ilgili olarak bankanın iş yapış şeklinden memnun değil.

Geçen haftalarda görüşmeler yapan BaFin ve Ziraat Bankası International'ın konuyla ilgili olarak bu görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor.

Konuya yakın bir kaynak Almanya'daki bankanın bazı rasyolarında dengesizlikler tespit edildiği belirtilerek,"Şu anda BaFin bu dengesizliklerin nedenini sorguluyor, geçen haftalarda başlayan görüşmeler sürüyor" dedi.

Konuyla ilgili Ziraat Bankası ve BaFin bir yorum yapmadı.

Türkiye'nin aktiflerine göre en büyük bankası olan Ziraat Bankası'nın Almanya'daki birimi Ziraat Bank International AG'nin 250 milyon euronun üzerinde özkaynağı ve 114 çalışanı bulunuyor. Bankanın Almanya'da Berlin, Duisburg, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln ve Münih'te şubeleri bulunuyor.

OLASI KISITLAMALAR
Konuya yakın bir Alman kaynak da "BaFin ile bankanın görüşmeleri sürüyor. Görüşmelerden bir sonuç alınamazsa bir kaç ihtimal bulunuyor: BaFin bankanın büyük montanlı kredi vermesini yasaklayabilir, yapılanların gözden geçirilmesi için özel bir müfettiş gönderebilir ya da bankanın bir kaç iş alanını sınırlayabilir" dedi.

Bir bankacılık kaynağı ise görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını beklediğini belirterek, bir kısıtlama olmasının düşük bir ihtimal olduğunu ifade etti.

Konu hakkında bilgi sahibi bir Türk hükümeti yetkilisi de Ziraat Bankası International'ın Almanya'da yaşadığı sorunun temelde bankanın geçmiş dönemden gelen bazı işlemleriyle ilgili olduğunu ve BaFin'in bundan rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Yetkili "Özellikle bazı kredi ve diğer işlemlerle ilgili konular var, bazı verilerle ilgili dengesizlik ya da eşleşmeme görüşü var. BaFin tarafından bunların çözülmesi talebi söz konusu. Görüşmeler sürüyor. Nihayetinde sorunların çözülmesini bekliyoruz" diye konuştu.

BAFIN GENEL MÜDÜR ATAMASINI ONAYLAMADI
Kaynakların verdiği bilgiye göre BaFin ayrıca Ziraat Bankası International AG'nin genel müdür atamasını da onaylamadı.

Ancak kaynaklar bunun doğrudan yürütülen görüşmelerle ilgili olmadığını belirtirken, atanan kişinin iş anlamında bazı önemli yeterlilikleri karşılmadığından onaylanmadığını ifade etti.

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