Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Ziraat'e 'varlık barışı' cezası /28 Ağustos 2021 12:31

Almanya'dan Ziraat'e 'varlık barışı' cezası

Alman Bankacılık Denetleme Kurulu (BaFin), Frankfurt Kenti'nde bulunan Ziraat Bankası'na (Ziraat Bank International AG) yüz milyonlarca Euro'yu bulan yüksek miktardaki kredilerde uyumsuzluk ve mevduat toplamadaki şüpheler nedeniyle ağır cezalar kesti. Ayrıca bankanın kredi vermesi ve mevduat toplaması kısıtlandı.

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BaFin, Türkiye'nin en büyük bankası olan ve Almanya'da 7 şubesi bulunan Ziraat Bankası'na başlattığı denetimlerden sonra sert kararlar aldı. BaFin, Türkiye'den gönderilen 4 genel müdürü de reddetti.

Bankanın kapatılmasından bir önceki adım niteliğindeki kararlar şöyle:

* Ziraat Bank AG‘ye “Büyük miktarlarda kredi” verme yasağı getirdi. Artık Türkiye'den ipotek karşılığı milyonlarca Euro'luk krediler verilemeyecek.

* Ayrıca, bankanın yüksek miktarlarda mevduat alması, piyasa üzerinde faiz vermesi yasaklandı.

* Kurul, yönetimi uyardı ve Türkiye'deki Ziraat Bankası tarafından çeşitli aralıklarla gönderilen dört genel müdürü de reddetti.

* BaFin tüm bankacılık işlemlerinde bankanın daha fazla öz sermaye kullanımını kararlaştırdı ve idari işlemler için özel maddi garantiler talep etti.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, Almanya bankacılık tarihinde görülmemiş bu cezaların nedenleri, bankanın 2017'den beri verdiği kredilerin sonuçlarında ve son yıllarda Türkiye'ye kaynağı belirsiz şekilde para aktarımında yatıyor.
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