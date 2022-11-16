Almanya'da 81 bin fabrika işçisi greve çıktı

Almanya’da devam eden metal işçilerinin toplu sözleşme sürecinde işverenlerle anlaşılamaması üzerine bugün Kuzey Almanya'da büyük bir grev yapıldı. Böylece IG Metall Sendikası uyarı grevlerine daha çok fabrika ve işyerine yayma kararı aldı.







Hamburg’da başta Mercedes, AIRBUS, STILL, DIEHL, ThyssenKrupp, Hauni olmak üzere onlarca markanın fabrikalarındaki işçiler sabahın erken saatlerinde iş bırakarak işyerlerinin önünde toplanarak otobüslerle Altonasemtinde buluştu. Sadece Hamburg'da bugün 80 fabrikadan 26 bin işçi iş bırakma eylemlerine katıldı. Mercedes'te 3 bin, STILL'de 2 bin işçinin 24 saat üretimi tamamen durdukları öğrenildi.





Bugün 190 fabrikada 47 bin 300'den fazla işçi uyarı grevlerine katıldı. Bremen, Hamburg, Kiel ve Rostock da dahil olmak üzere 13 şehirde işçilerin katıldığı gösteri ve mitingler düzenlendi. Sendika, kuzeyde toplam 81 bin işçiyi uyarı grevine çıkardı.





IG Metall kuzey Bölge başkanı Daniel Friedrich, Hamburg'da düzenlenen mitingde şunları dile getirdi; "Kuzey bölgesi bugün eylem alanı. İşverenlere güçlü bir sinyal verdik. İşverenleri perşembe günü Baden-Württemberg'de masaya çözüm önerileriyle gelmelerini istiyoruz. Yoksa kuzey bölgesinde fırtınalı haftalarla karşı karşıyayız. Ludwigsburg'da herhangi bir sonuç olmadan, 24 saatlik uyarı grevleri için grev oylamasına hazırız.”





IG Metall Kuzey Almanya'da metal ve elektrik endüstrisindeki 130 bin işçi için pazarlık yapıyor. Sendika, on iki aylık bir süre içinde ücretlerde yüzde sekiz artış istiyor.



