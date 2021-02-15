Almanya'nın aldığı Corona önlemleri diplomatik kriz çıkarttı









Avusturya hükümeti, Viyana’daki Alman Büyükelçisi Ralf Beste’yi Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak diplomatik nota verdi. Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg, "Almanya tarafından alınan karar, hem aceleci hem de zararı yararından çok daha fazla. Önlemlerin Avusturya’nın tümünü olumsuz etkilediğini belirledik. Bu haliyle AB’nin birleştirici ruhuna zarar veren bir karar" şeklinde bir açıklama yaptı.





"Seyahat yasağı kesinlikle kabul edilemez"





Dışişleri Bakanı Schallenger, Alman Büyükelçisi’ne hükümetinin konuyla ilgili rahatsızlığını bildirdiğini ve Alman meslektaşı Heiko Maas’la da temas içinde olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Karl Nehammer de Tirol eyaletinde görülen mutasyona uğramış virüs türü nedeniyle Almanya’nın bu bölgeden geleceklere yönelik seyahat yasağı uygulamasının "kesinlikle kabul edilemez" olduğunu söyledi ve Tirol’ün Avrupa’da güney ve kuzey ülkelerini birbirine bağlayan önemli bir noktada yer aldığını kaydederek, bu durumun kaosa yol açacağını ileri sürdü.





Slovakya Dışişleri Bakanı Ivan Korcok da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’a kaygılarını aktardığını açıkladı ve Almanya’nın sınırlarındaki önlemlerin serbest ticareti engelleyen bir yan etkisi olacağını, özellikle TIR’ların günlerce beklemek zorunda kalabileceğini öne sürdü.





Fransa'nın Avrupa ile İlişkiler Bakanı Clement Beaune de Alman hükümetinin kararını "gereksiz sert" olarak tanımlarken, Almanya’nın kısıtlamalardan etkilenen komşu ülkelerin yetkili bakanlarıyla konuyu görüşmek üzere bir kriz toplantısı yapacağını duyurdu. AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides de Almanya’nın tutumunun yanlış olduğunu savunarak, önlemlerden öncelikli olarak ticari trafiğin olumsuz etkileceğini öne sürdü.





"Sınırlardaki düzenlemeler güzel değil, ama maalesef gerekli"





Gelen tepki ve açıklamalara cevap veren Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Çek Cumhuriyeti ve Avusturya sınırlarında mutasyonlu virüsü engellemek istiyoruz. AB aşı tedariğinde son aylarda hata yaptı. AB ülkelerinden gelen tepkileri bu yüzden anlamıyorum. Brüksel’den ve diğer başkentlerden ders almaya ihtiyacımız yok. Sınırlardaki düzenlemeler güzel değil, ama maalesef gerekli" diyerek, sınır kontrollarının süreceğini bildirdi.





Alman otomotiv sektörü tedarik zincirindeki sorunlardan etkilenebilir





Öte yandan Alman otomotiv sektörünün temsilcileri, alınan önlemler nedeniyle yan ürünler konusunda tedarik sorunları yaşanacağını açıkladı. Almanya Otomobil Üreticileri Birliği (VDA) tarafından yapılan açıklamada, kontrol kararının kısa vadeli olarak alınması nedeni ile Alman üreticilerin yedek parçalar konusunda hazırlıksız olduğu bilgisini verildi.





Sınırlarda büyük kuyruklar oluşmasının beklendiğini duyuran VDA tarafından, "Tedarik zincirinde büyük sorunlar bekliyoruz. TIR şoförlerine istisna uygulanmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde örneğin BMW tesislerinde çok kısa bir süre içinde bantları durdurmak zorunda kalacağız" şeklinde bir açıklama yapıldı.





Bu arada Almanya’nın Çek Cumhuriyeti sınırında gece yarısından bu yana 717 kişinin kontrol edildiği, 288 kişinin girişine izin verilmediği, Tirol sınırında ise 1000’den fazla kişinin kontrol edildiği, 247’sinin geçişine izin verilmediği haber verildi.