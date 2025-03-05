Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın altyapı ve savunmasına 500 milyar euroluk özel fon /05 Mart 2025 07:21

Almanya'nın altyapı ve savunmasına 500 milyar euroluk özel fon

CDU lideri Friedrich Merz, 500 milyar euroluk özel bir fon konusunda SPD ile anlaşmaya vardı. Borçlanmayla ilgili düzenlemenin değişimi için üçte ikilik çoğunluk gerektiğinden, Federal Meclis'in önümüzdeki hafta Anayasa değişikliğini oylaması bekleniyor.

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Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) ve Hristiyan Sosyal Birliği (CSU) ittifakı ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD) arasında devam eden koalisyon görüşmeleri öncesinde, ülkenin altyapısı ve savunma harcamalarıyla ilgili özel bir fon üzerinde anlaşmaya varıldı. CDU lideri Friedrich Merz, 500 milyar euroluk özel fon sayesinde altyapıda ve savunma harcamalarında artışa gidileceğini açıkladı. Merz, "Özgürlüğümüz ve kıtadaki barışa yönelik tehditler göz önüne alındığında, ne gerekiyorsa artık savunmamız için de geçerli olmalı," dedi.

Meclis'te değişiklik

Görev süresi dolan milletvekilleri, önümüzdeki hafta borçlanmayla ilgili düzenlemeyi askıya almak üzere Anayasa'da yapılacak değişikliği oylayacak. Bu tarz bir değişiklik için üçte ikilik çoğunluğun sağlanması gerekiyor. Bu durumda, CDU/CSU ittifakının yanı sıra SPD, Yeşiller ve liberal Özgür Demokratik Parti'den (FDP) milletvekillerinin oylarına ihtiyaç duyulacak.

Almanya'da bir sonraki Şansölye olması beklenen Friedrich Merz, seçim kampanyası sürecinde borçlanmayla ilgili düzenlemede bir değişiklik yapılmasına değinmemişti fakat CDU/CSU ittifakı, Washington'daki son Zelenskiy-Trump görüşmesi gibi küresel siyasi olayları gerekçe göstererek harekete geçti.

Berlin'de düzenlenen basın toplantısı

Başkent Berlin'de, CDU, CSU ve SPD'nin katılımıyla düzenlenen ortak basın toplantısında Merz şu ifadeleri kullandı: "Almanya ve Avrupa savunma kabiliyetlerini hızla güçlendirmeli. CDU, CSU ve SPD, savunma harcamalarının borç düzenlemesinden muaf tutulması için Anayasa'da değişiklik yapılmasına yönelik bir tasarıyı Federal Meclis'e sunacak." SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ise, 500 milyar euroluk özel fonun sadece orduya değil, aynı zamanda okullara, kreşlere ve altyapıya da aktarılacağını belirtti. "Ülke pek çok alanda boşa kürek çekiyor. Bu artık geçmişte kaldı."

Federal Meclis dışında Federal Konsey'in, yani eyalet başkanlarının da Anayasa değişikliğini onaylaması gerekiyor.
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