Almanya'nın aşı yol haritası: Kime ne zaman sıra gelecek belli oldu

Sağlık Bakanı Jens Spahn, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, 2021 yılında aşı yaptırmak isteyen herkese yeteri kadar aşı temin edildiğini duyurdu. Bakan Spahn, BioNTech ile yapılan anlaşma gereği herkes için gerekli olan iki dozun da temin edildiğinin altını çizdi. Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) yarın BioNTech ile Amerikan firması Pfizer’in ortaklaşa geliştirdikleri aşı ile ilgili açıklama yapması bekleniyor.





Hürriyet'te yer alan habere göre federal ve eyalet hükümetleri 27 Aralık’tan itibaren başlayacak aşı için tüm hazırlıkları da tamamladı.







İLK ETAPTA 8 MİLYON 6 BİN





Almanya aşı yol haritasını 6 grupta belirledi. İlk grup aşıya aralık sonunda başlanacak ve nisan ayına kadar sürecek. Bu dönemde 5 milyon 400 bin 80 yaş üstü, 1 milyon sağlık çalışanı, organ bağışı bekleyen ve yapılan hastalar ile bakım çalışanları aşılanacak. Nisan-temmuz ayları arasında ikinci gruptakilerin aşısı yapılacak. 75 ile 80 yaş aralığında bulunan 4 milyon 100 bin yaşlı ile birlikte bağışıklık sistemi zayıf olanlar, demans hastaları ve zihinsel engelliler ile onların bakıcıları olmak üzere 6 milyon 700 bin kişi aşılanacak. Üçüncü grup kişilerin aşılarına temmuz ortasında başlanıp ağustos ayının ortasında tamamlanacak. Bu grupta 70 ile 75 yaş arasındaki 3 milyon 600 bin yaşlı ile kronik bir hastalığı bulunanlar, sığınmacılar ve evsizler ile onların bakımından sorumlu olan personelin aşışı yapılacak. Hamileler ve sağlık kuruluşunda çalışanlar da bu dönemde dilerlerse aşı olacaklar. Bu zaman diliminde toplam aşı yapılacak kişi sayısı 5 milyon 500 bin olarak planlandı.





ÖĞRETMENLER AĞUSTOSTA





Almanya dördüncü gruba dahil ettiği yaklaşık 7 milyon kişinin aşısını ise ağustos ile eylül döneminde tamamlamak istiyor. Dördüncü grupta 65-70 yaş arasında bulunanlar ile eğitmenler, öğretmenler, yaşlılar yurdunda çalışanlar ve et kombinesi çalışanlarının aşısı planlanıyor. 60 ile 65 yaş aralığında olanlar ise beşinci grupta aşısı yapılacak. Ekim ve kasım aylarında bu gruba mensup olanların aşıları tamamlanacak. Bu grupta, askerler, itfaiye çalışanları, polisler, perakende satış yapılan mağaza çalışanları ve temizlik alanında çalışanların aşışı yapılacak. Ekim ve kasım aylarında yaklaşık 9 milyon kişinin aşısı yapılacak. Altıncı grupta yer alan yaklaşık 45 milyon kişinin aşısına ise aralık ayında başlanacak. Bu gruba ülkenin geri kalan tüm nüfusu ve meslek grupları dahil edildi.