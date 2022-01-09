Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın başkenti Berlin karanlığa gömüldü /09 Ocak 2022 23:36

Almanya'nın başkenti Berlin karanlığa gömüldü

Yüksek gerilim hattında meydana gelen bir arızan nedeniyle Berlin'de tam 20 bin hanenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Almanya’nın başkenti Berlin’de yüksek gerilim hattında meydana gelen arıza nedeniyle 20 bin hane elektriksiz kaldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de yüksek gerilim hattında meydana gelen arızadan dolayı binlerce insan elektriksiz kalırken, tren istasyonlarının da aralarında bulunduğu birçok işletmede hizmet verilemedi.

Süpermarketler yaşanan elektrik kesintisi sonrasında müşterilerin mağazalardan çıkmalarını istedi.

Berlin Friedrichshain'deki bir trafo merkezinde yaşanan teknik arıza nedeniyle Friedrichshain, Prenzlauer Berg ve Lichtenberg'de yaklaşık 20 bin hane elektriksiz kaldı.

Yetkililer arızanın yüksek gerilim hattında meydana geldiğini ve kısa bir süre sonra çözüldüğünü bildirdi.


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