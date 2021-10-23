Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın Bild Gazetesinden Erdoğan'ı kızdıracak haber /23 Ekim 2021 08:51

Almanya'nın Bild Gazetesinden Erdoğan'ı kızdıracak haber

Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sayfalarına taşıdı.

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Almanya'nın en çok satan gazetesi Bild, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, aralarında Almanya Büyükelçisi'nin de bulunduğu, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını isteyen büyükelçileri hedef almasını manşetine taşıdı.

"Erdoğan'ın büyükelçilere sert çıkışı: Siz kimsiniz?" başlığını kullanan Bild, Erdoğan için şu ifadeleri kullandı:

- "Otoriter davranışlarıyla öne çıkıyor. İnsan hakları konusunda titiz olmadığı zaten biliniyor. Muhalefete, eleştirmenlere karşı alaycı davranıyor. Kadın hakları ve hukukun üstünlüğü onun için çok da önemli değil."

Sözcü'nün aktardığı habere göre; Bild, Türk Lirası'nın serbest düşüşte olduğunun altını çizdi.  Gazetenin Yayın Yönetmeni Yardımcısı Paul Ronzheimer da konuyla ilgili olarak kısa bir video yayınladı. Gelişmeleri "büyük bir endişeyle" izlediklerini anlatan Ronzheimer, "Erdoğan tamamen kendini kaybediyor. Umarım bizi endişelendirecek gelişmeler olmaz. Türkiye'de bu yönetimle artık her şey mümkün görünüyor" diye konuştu.
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