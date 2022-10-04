Almanyanın 'birleşme' kutlamalarına Ukrayna damga vurdu





Doğu eyaletlerinden Saksonya’nın Başbakanı, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) üyesi Michael Kretschmer, Birleşmenin 32’nci yılında bile ülkenin doğu ile batı eyaletleri arasındaki farkların var olmaya devam ettiğine işaret etti. Almanya Yazı İşleri Ağı’na (RND) konuşan Kretschmer, bu farklılıkların kabul edilmesi gerektiğini savundu ve benzer farklılıkların Ukrayna savaşı konusuna yaklaşımda da görüldüğünü söyleyip, asıl kafa yorulması gereken boyutun da bu farklılıklara nasıl yaklaşılması gerektiği olduğunu söyledi. CDU'lu politikacı, son dönemde Rusya-Ukrayna savaşının "dondurulması gerektiği" görüşünü savunup, diplomatik çözüm için Almanya'nın inisiyatif üstlenmesini talep ediyor. Kretschmer'in Rusya'dan enerji alımının sürmesi yönündeki talepleri de partisi de dahil büyük tepki yarattı.

DW'ningöre, 3 Ekim Almanya’da resmi tatil. 32 yıl önce bugün Batı Almanya diye bilinen Batı Almanya Cumhuriyeti ile Doğu Almanya diye tanınan Alman Demokratik Cumhuriyeti‘nin (DDR) birleşmesi resmen gerçekleşti. Almanya’da bu tarih sadece iki halkın ve ülkenin yeniden bir araya gelmesi sebebiyle değil, onlarca yıl ayrı varlık sürdüren iki devletin şiddet yaşanmadan birleşmesi nedeniyle de büyük önem taşıyor.Bugün kutlamaların yapıldığı Erfurt kentindeki etkinliklere Ukrayna savaşı ve sonuçları damgasını vurdu. Alman politikacılar, Rusya’ya halen sempatinin daha fazla olduğu Almanya’nın doğu bölgesi ile Ukrayna'yı destekleyen batıdaki eyaletlerde yaşayan halkın bölünmemesi yönünde uyarılarda bulundular. Koronayı atlatan ancak olası sonuçları nedeniyle Erfurt'a gitmesine rağmen törene bizzat katılmayan Başbakan Olaf Scholz bir kutlama mesajı gönderdi.Sosyal Demokrat Parti’li (SPD) Başbakan Scholz, Almanya gibi Ukrayna'nın birliğinin de savunulması gerektiğini vurguladı. Almanya Başbakanı, açıklamasında Ukrayna’ya desteğin artarak süreceğini de belirtti ve Almanya’nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e sınırları şiddetle değiştiremeyeceği konusundaki tutumunu açık ve net biçimde gösterdiğini belirtti.