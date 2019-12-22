Almanya'nın Darmstadt şehrinden, Hapisteki 'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı





Gönüllü aktivistler Almanya’nın her şehrinde hapisteki bebekler için seslerini yükseltti.





20 Kasım'dan buyana şehirlerin meydanlarında yapılan etkinliklerden sonuncusu Almanya Hessen Eyaleti Darmstast şehrindeydi... Şehrin ana meydanında toplanan İnsan Hakları Savunucuları (Human Rights Defenders - HRD) Derneği ile İnsan Hak ve özgürlükleri İnsiyatifi ( Initiative für Menschenrechte und Freiheit) gönüllüleri Türkiye'deki hapishanelerde büyüyen bebeklere çocuklara dikkat çektiler





Bebeklerin ve annelerin mağduriyeti için açılan mini sergiye Almanlar büyük ilgi gösterdi.













HRD tarafından hazırlanan basın bildirisi hem Almanca hem de Türkçe okundu..



Almanların da büyük ilgi gösterdiği etkinlik "Türkiye'de çocuklara ve kadınlara özgürlük" diyerek balonlarının gökyüzüne bırakılmasıyla sona erdi





Türkiye'deki iktidarın yaklaşık dört yıldır Hizmet Hareketi’ne yönelik başlattığı 'Tenkil ' sürecinde yarım milyonun üzerinde masum insanı hapse attı. Bu masum ve mağdur insanların içindeki en üzücü olanları ise hamile kadınlar ve masum bebeklerin tutuklanması oldu.