Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın depremzedelere verdiği vize sayısı bini geçti /08 Mart 2023 08:50

Almanya'nın depremzedelere verdiği vize sayısı bini geçti

Almanya'nın depremzedeler için yürürlüğe koyduğu kolaylaştırılmış vize prosedüründen şimdiye kadar 1.097 kişinin yararlandığı, deprem bölgelerinden toplam 1.333 kişiye vize verildiği açıklandı.

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6 Şubat'taki Kahramanmaraş depremleri sonrasında Almanya'nın depremzedelere tanıdığı vize kolaylıklarından şimdiye kadar 1.097 kişinin yararlandığı bildirildi.

Alman Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Suriye'de etkili olan depremler sonrasında bölgeden toplam 1.333 kişiye vize verildiğini açıkladı. Bakanlık sözcüsü, 3 Mart Cuma günü itibarıyla 1.097 kişinin kolaylaştırılmış vize prosedüründen yararlandığını, geri kalan vizelerin ise aile birleşimi yoluyla alındığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya'da 90 güne kadar ikameti mümkün kılan kolaylaştırılmış vize prosedüründen ağırlıklı olarak Almanya'da akrabaları bulunan Türk depremzedelerin yararlandığını kaydetti. Deprem sonrası yürürlüğe sokulan uygulamaya göre Suriyeli depremzedeler ise Almanya'da uzun süreli ikamet için ulusal vize başvurusunda bulunabiliyorlar.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde Türkiye ve Suriye'de 50 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce kişi evsiz kaldı.
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