Almanya'nın en kalabalık eyaleti ikinci kez sandık başında: Katılımda AfD faktörü

Almanya'nın en kalabalık eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'da (KRV-NRW) yerel seçimlerin ikinci turu yapılıyor. İki hafta önceki ilk turda hiçbir adayın oyların yarıdan fazlasını alamadığı Köln ve Dortmund gibi şehirlerde halk belediye başkanlarını seçmek için bugün bir kez daha sandık başında. Oy verme işlemi yerel saatle 18.00'e kadar sürecek.





Alman haber ajansı dpa'ya göre saat 15.00 itibarıyla, ikinci turda Yeşiller adayı Berivan Aymaz ile Sosyal Demokrat Partili (SPD) rakibi Torsten Burmester'in yarıştığı Köln'de sandığa gitme oranı yüzde 31,3 oldu.





KRV'nin en büyük kenti olan ve yaklaşık 808 bin seçmenin bulunduğu Köln'de çok sayıda Türkiye kökenli kişi yaşıyor.





SPD ile Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili adayın yarıştığı Dortmund'da ise saat 13.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 23 civarındaydı. SPD ve CDU federal hükümette koalisyon ortakları.





AfD, KRV'de belediye kazanır mı?

Aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bir adayın ikinci tura kaldığı kentlerde ise şu ana dek sandığa gitme oranı daha yüksek.





Bir belediye sözcüsünün verdiği bilgiye göre Duisburg'da saat 14.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 35'i oylarını kullandı. Duisburg'da ikinci tura gidilen bir önceki seçim olan 2012'de bu oran yüzde 20'ye yakındı.





Gelsenkirchen'de ise saat 14.30'da sandığa gitme oranı yüzde 38'i geçti. İkinci tur seçimin yapıldığı 2020'de bu oran yüzde 27'nin biraz altındaydı.





Her iki şehirde de ikinci turda SPD ile AfD adayları yarışıyor.





İki hafta önce eyalet genelinde yapılan ilk turda saat 12.00 itibarıyla seçmenlerin yaklaşık yüzde 32'si oy kullanmıştı. Geleneksel olarak seçimlerin ikinci turuna ilgi daha düşük oluyor.





AfD ilk turda eyalet genelinde oylarını üçe katlayarak yüzde 15 seviyesini yakalamış ve KRV'de ilk kez bu kadar yüksek oranda destek bulmuştu.





Kuzey Ren-Vestfalya'daki yerel seçimlerde, bu eyalette ikamet eden ve 16 yaşını doldurmuş tüm Alman ya da Avrupa Birliği (AB) vatandaşları oy kullanabiliyor. İkinci turda oy kullanabilmek için seçmen şartlarını ilk turda karşılamış olmak gerekiyor. Bir başka deyişle ilk turun gerçekleştirildiği 14 Eylül 2025'ten sonra 16 yaşını doldurmuş kişiler bugünkü seçimlerde oy kullanma hakkına sahip değil.