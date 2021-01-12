Almanya'nın en büyük Korona yardımı dolandırıcısı Türk çıktı

Almanya'nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını yardımlarıyla ilgili sahtecilik davası Münih Bölge Mahkemesi'nde 11 Ocak'ta görülmeye başladı. Alman basını söz konusu olayı ülkenin "en büyük dolandırıcılık davası" diye niteledi.







Gelsenkirchen doğumlu 31 yaşındaki kişinin altı farklı federal eyalette Covid-19 acil destek yardımlarına en az 91 başvuru yaptığı ve 2,54 milyon euro nakdi destek talebinde bulunarak kısmen başarılı olduğu iddia ediliyor.





3 farklı eyalette yaklaşık 68 bin euro (619 bin TL) ödeme aldığı belirtilen kişi 14 Mayıs 2020'den bu yana tutuklu bulunuyor.





SAVCILIK: SANIK SAHTE KİMLİKLER KULLANDI





Münih Savcılığı sanığın 2020 yıl mart ve nisan aylarında Bavyera, Baden-Württemberg, Saarland, Kuzey Ren-Vestfalya, Hessen ve Berlin'de Covid-19 acil yardım programlarına sahte kimlikler kullanarak başvurduğunu iddia etti.





Savcılık, 31 yaşındaki Türk vatandaşının gerçek veya hayali şirketlerin isimlerini ve bazı kişilerin kimliklerini şirket sahibi gibi göstererek para yardımı talebinde bulundu.





İddianamede söz konusu şirketler arasında fırın, restoran, süpermarket, manav, kasap, kuaför ve kebapçı gibi işletmeler bulunuyor.





İkametini Londra'ya alan sanık hakkındaki iddianamede sadece Bavyera eyaletinde toplam 1,1 milyon euro tutarında 23 müracaatta bulunduğu belirtiliyor.







Sanık, acil Covid-19 yardımları hakkında Kuzey Ren Vestfalya'da toplam 784 bin euro değerinde 32 başvuru, Berlin'de toplam 355 bin euro karşılığında 24 başvuru, Hessen'de ise 175 bin euro değerinde 6 sahte başvuru yapmakla yargılanıyor. Münih Savcılığı yardım fonlarına el konulmasını emretti.





Almanya'da yardım fonlarında dolandırıcılık suçu için 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.