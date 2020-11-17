Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın en büyük müze soygununun şüphelileri yakalandı /17 Kasım 2020 15:20

Almanya'nın en büyük müze soygununun şüphelileri yakalandı

Almanya'nın Dresden kentinde, Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunu içeren Grünes Gewölbe müzesi soygununda 1 yıl sonra geniş çaplı bir operasyon sonunda 3 şüpheli yakalandı.

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Avrupa'nın en eski ve en büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesinin soyulmasından 1 yıl sonra yeni bir gelişme yaşandı.

Savcılar, bugün yaptıkları açıklamada, müze soygununda yer aldığı şüphelenilen 3 kişinin yakalandığını açıkladı.

Üç kişinin de Alman uyruklu olduğunu belirten savcılar, 3 şüphelinin olaya karıştığına yönelik 'güçlü' şüphelerin olduğunu vurguladı.

Geçen sene 25 Kasım'da müzeye giren hırsızlar, 18. yüzyıla ait paha biçilmez 3 mücevher setini dakikalar içinde çalmış, arabayla kaçmışlardı. Araba daha sonra yakılmış bir şekilde bulunmuştu.

Almanya'nın 4 bir yanından 1600 polis katıldı

3 şüphelinin 18 mülk, garaj ve araca yapılan Berlin semti olan Neukölln merkezli geniş çaplı bir baskının ardından yakalandığı belirtildi. Operasyonda Almanya'nın dört bir yanından 1600'dan polisin operasyona katıldığı ifade edildi.

Polis, söz konusu baskının tüm şehirde trafiğin aksamasına neden olmuş olabileceğini de belirtti.

Soygunda çalınan mücevherler arasında 49 karatlık ünlü Dresden Beyaz Elması da bulunuyor.

Grünes Gewölbe müzesi

Dresden Kalesi'nde bulunan ve 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August döneminde kurulan müze, dünyanın en eski müzelerinden biri sayılıyor.

Kentte, turistlerin en çok uğradığı duraklardan biri olan müzede, yaklaşık olarak 3 bin parça sergileniyor. İkinci Dünya Savaşı'nda zarar gören müzedeki koleksiyon, savaşın sonunda Sovyetleri Birliği'ne götürülmüştü ve 1958 yılına kadar orada kalmıştı.
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