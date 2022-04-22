Almanya'nın en büyük şirketleri işçi takası ve eğitimi konusunda iş birliğine gidiyor

Küresel ve ulusal ekonomiler temiz enerji ve sanal alışverişe kayarken, Almanya'nın endüstriyel ağır topları sektörlerinde işten çıkarmaları önlemek adına pek çok alanda işçileri yeniden eğitmek için iş birliğine gidiyor.
Ortaya çıkan yetenek ve nitelik boşluğunu doldurmak için özellikle yazılım ve lojistik gibi alanlarda işçiler yeniden eğitilecek.
Continental ve Bosch gibi otomobil tedarikçilerinden BASF ve Siemens sanayi firmalarına kadar 36'dan fazla dev şirket, bir firmadaki fazlalılığı ve diğerindeki boş pozisyonları tespit ederek çalışanlarını değiş tokuş yapma yoluna gidecek.
Kendi aralarında bu tür bir koordinasyon sağlamayı ve işçileri doğrudan işten işe geçmeleri için eğitmeyi kabul eden firmalar için bu bir ilk olacak.
Reuters'a konuşan 38 yaşındaki Stefan Dries, pandeminin ortasında Deutsche Post'ta işe girmeden önce bir dizi sektörde çalışmış bir eleman.
Dries, posta kaydı ve takibi için yazılım kullanmaktan ağır paketlerin nasıl kaldırılacağına kadar her konuda 10 günlük yoğun bir kursu tamamladığını ve o zamandan beri teslimattan istasyonun yöneticiliiğine kadar her kademede çalıştığını söylüyor.
Dries, "Farklı bir şeye başlamak, ne kişisel ne finansal olarak kolaydır. Değişmeyi ve adapte olmayı istemeniz gerekir."
'Sosyal piyasa ekonomisi' modelinin bir parçası olarak kurgulandı
Plan, Almanya'nın soğuk savaş yıllarından bu yana uyguladığı sosyal piyasa ekonomisi modelinin ayak izlerinde gidiyor.
Girişimin maliyeti, duruma göre ilgili şirketler tarafından paylaşılacak. Dolayısıyla bir fabrika kapanırsa, işçileriyle ne yapılacağı konusunda sendikaları da kapsayan bir diyalog başlatılacak ve ardından yeni beceriler arayan şirketler bu işçilere öncelik verecek.
Örneğin Continental ve Deutsche Bahn, otomobil parçaları üreticisinde artık ihtiyaç duyulmayan personeli demiryolu grubundaki işler için maliyetleri paylaşarak yeniden eğitmek konusunda bir ortaklık kurdu.
Continental'in insan kaynaklarından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ariane Reinhart, Reuters'e verdiği demeçte, "İşsizliğin toplumsal maliyetini biliyoruz ve bundan kaçınmak istiyoruz." diyor.
Planın türünün ilk örneği olduğuna inandığını söyleyen Reinhart, 2020'de işsizliğin Alman ekonomisine 63 milyar euroya mal olduğunu gösteren verilere dikkat çekti.
Elektrikli araç üretimi için gerekli eğitim verilmezse 100 bin kişi işsiz kalacak
Almanya'da işsizlik Mart ayında yüzde 5 ile nispeten düşük olsa da, şirketler katı iklim hedeflerine hızla uyum sağlamaz ve yurtdışındaki yeni rakipler karşısında yazılım gibi alanlarda adım atmazlarsa bir işsizlik dalgası olmasından endişeleniliyor.
Düşünce kuruluşu Ifo Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma, otomobil üreticilerinin elektrikli araçlara yeterince hızlı geçiş yapmamaları ve işçileri yeniden eğitmemeleri halinde, 2025 yılına kadar içten yanmalı motorların tasfiyesine bağlı olarak 100 bin kişinin işini kaybedilebileceği uyarısını yaptı.