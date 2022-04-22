Almanya'nın en büyük şirketleri işçi takası ve eğitimi konusunda iş birliğine gidiyor

Kendi aralarında bu tür bir koordinasyon sağlamayı ve işçileri doğrudan işten işe geçmeleri için eğitmeyi kabul eden firmalar için bu bir ilk olacak.

Reuters'a konuşan 38 yaşındaki Stefan Dries, pandeminin ortasında Deutsche Post'ta işe girmeden önce bir dizi sektörde çalışmış bir eleman.

Dries, posta kaydı ve takibi için yazılım kullanmaktan ağır paketlerin nasıl kaldırılacağına kadar her konuda 10 günlük yoğun bir kursu tamamladığını ve o zamandan beri teslimattan istasyonun yöneticiliiğine kadar her kademede çalıştığını söylüyor.





Dries, "Farklı bir şeye başlamak, ne kişisel ne finansal olarak kolaydır. Değişmeyi ve adapte olmayı istemeniz gerekir."



