Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'nın en yetkili isimlerine göre 'rahatlama tarihi' en erken Sonbahar! /22 Ocak 2021 16:04

Almanya'nın en yetkili isimlerine göre 'rahatlama tarihi' en erken Sonbahar!

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, alınan sıkı önlemler sonucu koronavirüste hafif olumlu bir eğilim elde edildiğini söylerken, Prof. Lothar Wieler ise “Eğer kararlı devam edersek, başarırız. Biraz daha dişimizi sıkalım” dedi.

SHABER3.COM

Almanya Bakanı Jens Spahn, Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Lothar Wieler, Charite hastanesi virüs uzmanı Prof. Christian Drosten ve Hastaneler Yoğun Bakım ve Acil Servis Birliği (DİVİ) Başkanı Prof. Gernot Marx, karantina önlemleri altında koronavirüsün durumu hakkında Berlin’de bir basın toplantısı düzenledi. Sağlık Bakanı ve enstitü yetkilileri, önlemler sonucu korona vakalarında hafif olumlu bir düşüş eğilimi başladığını, ancak tehlikenin henüz geçmediğini vurguladılar. Bakan Spahn, “Korona vakaları hâlâ yüksek seviyede. Hafif olumlu bir düşüş var. Bir yıl önce böyle bir salgının gelişeceğini kim bilebilirdi. Salgın geçmedi ve hâlâ duruyor. Eğer önlemleri erken kaldırırsak, durum çok daha kötüleşir” dedi. İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya’da virüsün yeni türlerine dikkati çeken Salık Bakanı, “Bu tehlikeli türler bizi salgına karşı tavır değişikliğine zorluyor. Salgının zirvesindeyiz. Ama bir çıkış yolumuz var” diyerek aşı kampanyasıyla rahat bir yaz umudu verdi.

SONBAHARDA RAHATLAYABİLİRİZ

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Prof. Wieler de günlük vaka sayılarının hafif düşüşe geçmesinin sevindirici olduğunu, ancak biraz daha sabretmek ve önlemlere uymak gerektiğini vurguladı. Wieler “Eğer kararlı devam edersek, başarırız. Biraz daha dişimizi sıkalım” diye konuştu. Virüs uzmanı Prof. Drosten ise İngiltere’de görülen yeni mutasyonun yayılmasını önlemek için şimdi fırsat olduğunu belirtti. Ancak önlenemezse, yazın günlük vaka sayılarının 100 bini bulabileceği uyarısında bulundu. Günlük bulaş değerinin 0.9 olduğu zaman, vakaları yarı yarıya düşürmek için bir aya, 0.7’ye inmesi halinde bir haftaya ihtiyaç olduğunu kaydeden Prof. Drosten, virüste bir rahatlamayı sonbaharda tahmin ettiğini söyledi. DİVİ Başkanı Prof. Marx ise yoğun bakımdaki yükün azaltılması için vakaların hızla düşürülmesi gerektiğini kaydetti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'nın en yetkili isimlerine göre 'rahatlama tarihi'... Sonraki Haber >>

Bir kaçırılma vakası daha

Bir kaçırılma vakası daha

Bağdat’ta intihar saldırısı

Bağdat’ta intihar saldırısı

Hazır döner tesisinde skandal!

Hazır döner tesisinde skandal!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Bağdat'ta intihar saldırısı dehşeti!

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Madrid'in merkezinde şiddetli patlama

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ın şiddeti kınamasını bekliyoruz

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

Erdoğan'ı böyle tehdit etti!

"Perinçek devlet adamı, Merkel değil ha!"

"Naci Ağbal'a yol gözüktü"

TRT'nin içler acısı hali

TRT'nin içler acısı hali
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:23:47