Samanyolu Haber /Ekonomi / Almanya'nın en zenginleri listesinde /20 Eylül 2020 20:23

Almanya'nın en zenginleri listesinde

Almanya'nın en zenginleri listesinde yeni tip Koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech CEO'su ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 93'üncü sırada yer aldı.

SHABER3.COM

"En Zengin Almanlar" listesinde ilk sırada süpermarket zincirleri Lidl ve Kaufland'ın kurucusu 80 yaşındaki Dieter Schwarz, 41,8 milyar euroluk servetiyle listenin başında yer aldı. 

21,45 milyar euro ile Reimann ailesi (Coty, Jacobs Douwe Egberts), ikinci, 20 milyar euro ile Wolfgang Porsche ailesi (Porsche, VW) üçüncü sırada yer aldı. 

PROFESÖR UĞUR ŞAHİN DE LİSTEDE

Almanya'da milyarderler listesine ilk defa Türkiye'den bir göçmen girdi. Aşı ve ilaç araştırmarı yürüten lBioNTech'in genel müdürü ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin 3,9 milyar euro ile 93'üncü sırada yer aldı. ?
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