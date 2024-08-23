Almanya'nın Geilenkirchen kentindeki NATO üssünde 'muhtemel terör tehdidi'

Euronews'te yer alan habere göre Almanya'nın Geilenkirchen şehrindeki NATO üssünde "muhtemel bir tehdit" sebebiyle güvenlik seviyesi en yüksek ikinci seviye olan "Charlie"ye yükseltildi ve personel evlerine gönderildi.



Üssün resmi X hesabından Perşembe gece saatlerinde yapılan bir açıklamada muhtemel tehdide dair istihbarat alındığı ve operasyonların devamı için kritik önemde olmayan çalışanların "tedbir amaçlı" olarak evlerine gönderildiği belirtildi.



Paylaşımda ayrıca, üsteki çalışmalarının planlandığı şekilde devam ettiği de açıklandı.



Geilenkirchen'deki üssün sözcüsü, tehdit seviyesinin, NATO örgütlerine veya personeline yönelik bir tür "terörist eylemin son derece muhtemel olduğuna dair bir olay meydana gelmiş veya istihbarat alınmış olması" olarak tanımlanan dört alarm durumunun en yüksek ikincisi olan Charlie'ye yükseltildiğini söyledi.



Geçtiğimiz günlerde Köln'deki bir askeri üs de, sabotajı şüphesiyle geçici olarak kapatılmıştı ve üsteki tehdit seviyesi yükseltilmişti.



Aynı gün, Geilenkirchen'deki üste de geniş çaplı bir arama yapılmasına neden olan bir sızma girişimi meydana gelmişti.



NATO, daha önce Rusya tarafından düzenlenen sabotaj ve siber saldırı eylemleri hakkında uyarıda bulunmuştu. Rusya ise uzun yıllardır NATO'yu güvenliğini tehdit etmekle suçluyor.



NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Haziran ayında Batı askeri ittifakının "olaylar arasındaki benzerlikleri gördüğünü" ve son saldırıların Rus istihbaratının daha aktif hale gelmesinin bir sonucu olduğunu söylemişti. Son yıllarda NATO topraklarında yaşanan bazı olaylar analistler tarafından şüpheli olarak değerlendirilmişti ki bunlar arasında 2022'de Svalbard'ı Norveç anakarasına bağlayan hayati öneme sahip deniz altı kablosunun kesilmesi de yer alıyor.