Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın güneyini kuzeyine bağlayan 53 yıllık köprüyü yıktılar /19 Ekim 2020 14:37

Almanya'nın güneyini kuzeyine bağlayan 53 yıllık köprüyü yıktılar

Almanya’nın güneyi ile kuzeyini bağlayan önemli oto yollarından biri olan A45 Otoyolu üzerindeki Frankfurt-Dortmund arasındaki Sauerland bölgesinde bulunan 53 yıllık Eisern Viyadüğü kontrollü şekilde yıkıldı.

53 yıllık viyadüğü 5 haftada yıktılar

1966 yılından beri hizmet veren viyadük ömrünü tamamlaması ve paralelinde inşa edilen yeni viyadüğün hizmete alınması nedeniyle başarılı şekilde patlatılarak yıkıldı. Yıkım ekibi sorumlusu Michael Schneider yaptığı açıklamada, köprünün çok sayıda izleyicinin katıldığı bir merasimle başarılı bir şekilde patlatıldığını aktardı. Schneider, viyadüğün 340 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğinde olduğunu ve 5 ayağının bulunduğunu belirtirken, 12 bin 300 ton ağırlığındaki viyadüğü yıkmak için yaklaşık 5 haftalık çalışma yapıldığını açıkladı. Patlama öncesi köprü ve çevresi emniyete alınırken, A45 Otoyolu 10 saatliğine trafiğe kapatıldı.
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