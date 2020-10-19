Almanya'nın güneyini kuzeyine bağlayan 53 yıllık köprüyü yıktılar

1966 yılından beri hizmet veren viyadük ömrünü tamamlaması ve paralelinde inşa edilen yeni viyadüğün hizmete alınması nedeniyle başarılı şekilde patlatılarak yıkıldı. Yıkım ekibi sorumlusu Michael Schneider yaptığı açıklamada, köprünün çok sayıda izleyicinin katıldığı bir merasimle başarılı bir şekilde patlatıldığını aktardı. Schneider, viyadüğün 340 metre uzunluğunda, 50 metre yüksekliğinde olduğunu ve 5 ayağının bulunduğunu belirtirken, 12 bin 300 ton ağırlığındaki viyadüğü yıkmak için yaklaşık 5 haftalık çalışma yapıldığını açıkladı. Patlama öncesi köprü ve çevresi emniyete alınırken, A45 Otoyolu 10 saatliğine trafiğe kapatıldı.