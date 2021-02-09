Almanya'nın ihracatına Korona darbesi

Almanya Federal İstatistik Kurumu verileri, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının Almanya'nın ihracatında yol açtığı kaybı ortaya gözler önüne serdi.





2020 yılında Almanya 1 milyar 204 milyon 700 bin euro ihracat geliri elde etti. Ancak bu tutar bir önceki yıla kıyasla yüzde 9,3 oranında azalma anlamına geliyor.







Söz konusu veri 2008 krizinden bu yana ihracatta kaydedilen en sert düşüş olarak kayıtlara geçti.





Almanya'nın ithalat ise 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 7 oranında azalarak 1 trilyon 25 milyar 600 milyona geriledi.







Alman Dış Ticaret Birliği'nin hesaplamalarına göre, bu yıl dış ticarette yeniden artıya geçilecek, kriz öncesi seviyeye ulaşılması ise 2022 yazını bulacak.





EN FAZLA TALEP ÇİN'DEN





İstatistiklere göre geçen yıl en çok Çin'den gelen talepler artış gösterdi ve salgına rağmen dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin'de Alman mallarının payı büyüdü.







Sonbahar aylarında birçok ülke salgın yüzünden ikinci kez kapanırken Alman dış ticaretinde iyileşmenin devam ettiği belirtildi. Aralık ayında bir aya oranla ihracat oranının arttığına işaret edildi.



