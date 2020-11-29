Almanya'nın Kassel Şehri'nden ‘Beyaz Sandalye’ ile adalet çağrısı

Almanya’nın Hessen eyaleti Kassel şehrinde Vera Kassel E.V öncülüğünde Mustafa Kabakçıoğlu’nun vefat ettiği ‘Beyaz Sandalyeler’ üzerinde bir süre oturma eylemi yapıldı





Human Rights Defenders (İnsan Hakları Savunucuları-HRD) ile Almanya’ya iltica etmiş gönüllülerin oluşturduğu IHRF derneklerinin destek verdiği eylem şehrin en işlek noktalarından Oberplatz’ta yapıldı





Bir çok kişinin katıldığı etkinlikte Mustafa Kabakçıoğlu’nun yaşadıkları ve hikayesi resim sergisi ile beyaz sandalyeler eşliğinde anlatıldı.





Ayrıca temsili olarak kurulan idam sehpasında, ortadan kaldırılan adaleti temsilen Themis figürü sallandırıldı.











Programda birde basın açıklaması yapıldı. Mustafa Komiserin başına gelenlerin başkalarının başına gelmemesi için çağrıda bulunuldu.

Türkiye’de hapiste bulunan masum bebeklerden gazetecilere kadar birçok kesim için adalet istendi.





Etkinlikte konuşan Vera Kassel e.V Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Dumlu:“Bugün burada Türkiye’deki her kesimden zulüm gören insanların sesi olmaya çalışıyoruz. Özellikle pandemi sürecinde cezaevlerinde önlem alınamadığından dolayı onlarca insan hayata veda etti. Hala daha keyfi olarak hapiste tutulan insanlar var. Biran önce hukuka ve insan haklarına uygun kararlar verilmesi adına Türkiye’nin hukuka dönmesi için baskı yapılması gerekiyor. Bu bağlamda bütün herkesten ricamız lütfen bu tür etkinliklere katılıp destek versinler.” ifadelerini kullandı.



