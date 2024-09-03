Almanya'nın mülteci gerçeği: Her üç öğrenciden biri göçmen kökenli

Federal İstatistik Dairesi'nin verileri Almanya'da geçen yıl ilk ve orta dereceli okullardaki öğrencilerin yüzde 29'unun, öğretmenlerin ise yüzde 11'inin göçmen kökenli olduğunu ortaya koydu.



Wiesbaden'daki Federal İstatistik Dairesi'nin bugün yaptığı açıklamaya göre, bu rakamlar göçmen kökenli öğrenci ve öğretmenlerin oranının son beş yıl içinde arttığını gösteriyor. 2018 yılında okullardaki öğrencilerin yüzde 26'sının, öğretmenlerin yüzde 9'unun göçmen kökenli olduğu tespit edilmişti.



DW Türkçe'nin haberine göre Federal İstatistik Dairesi, kendisi ve ebeveynleri 1950 yılından sonra Almanya'ya göç edenleri göçmen kökenli olarak tanımlıyor.



Açıklamada, öğrencilerin yüzde 12'sinin ise ebeveynlerinden birinin göçmen kökenli olduğu belirtildi. Bu verilere göre, öğrencilerin sadece 59'unun göçmen kökenli olmadığına dikkat çekildi.



Öğretmenlerin ise yüzde 5'inin ebeveynlerinden birinin göçmen kökenli olduğu, toplamda yüzde 84'ünün ise ailesinde başka bir ülke ile bağlantı bulunmadığı ifade edildi.



Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, Almanya'da nüfusun yaklaşık dörtte biri göçmen kökenli. Ancak bu verilere mülteciler dahil edilmedi.