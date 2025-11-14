Almanya'nın mülteci gerçeği: 'İhtiyacımız var!'

Düzensiz göçü sınırlandırmayı, yasa dışı yollardan gelenleri geri göndermeyi ve suç işleyen düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeyi önceliklendiren Alman hükümeti aynı zamanda nitelikli iş gücü arayışında.





Almanya Başbakanı Friedrich Merz, bugün Almanya Ticaret Birliği'ndeki (HDE) konuşmasında iş gücü açığına işaret ederek "nitelikli göçe ihtiyacımız var" dedi.





Merz: Gelip çalışmak isteyenleri kazanmak istiyoruz

DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'nın "dışa açık, özgür, liberal ve hoşgörülü bir ülke" olduğunu ve dünyaya bu mesajı vermek istediklerini aktaran Merz, nitelikli iş gücüne işaret ederek "dünyanın her ülkesinden Almanya'ya gelip çalışmaya hazır olan insanları kazanmak istediklerini" kaydetti.





Alman koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) bir yandan düzensiz göçü sınırlandırmaya dönük adımlar atarken, diğer yandan Almanya'da artan iş gücü açığını kapatmaya dönük politikalar geliştirmeye çalışıyor.





Başbakan Merz, bugünkü konuşmasında nitelikli iş gücünü Türkçe'de "Çalış ve Kal Ajansı" anlamına gelen "Work and Stay Agentur" (WSA) ile çekmeye çalışacaklarını kaydetti.





Merz, bu ajans ile Almanya iş gücü piyasasını tamamıyla yeniden düzenlemeyi hedeflediklerini söylerken, bunun aynı zamanda hükümetin mevcut yasama döneminde hayata geçireceği en büyük dijital proje olacağını da sözlerine ekledi.





Başbakan, bu sayede çalışma ve oturma izinlerinin verilmesi, mesleki yeterliliklerin tanınması gibi süreçlerin dijital bir zemine taşınacağını kaydetti.





WSA neyi kolaylaştıracak?

Koalisyon hükümeti ortakları, bu ayın başında nitelikli iş gücü göçünün bir merkezden yönetilmesini sağlayacak WSA'nın kurulması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.





Burası yurtdışındaki nitelikli iş gücü ile işverenlerinin merkezi bir platformu olarak hizmet verecek.





Başvuru sahipleri verilerini ve belgelerini, birden fazla kuruma değil, bir defaya mahsus olarak bu ajansa sunacak. Birçok farklı kurumla muhatap olmak zorunda kalmayıp sadece bu platform üzerinden irtibatı sürdürecekler.





Ayrıca işlemler daha şeffaf hale gelecek, çünkü işlemlerle ilgili bilgiler, aşamalara ilişkin süreçler, çevrimiçi olarak görülebilir olacak.





Almanya'da oturum izni alanlara verilen oturum kartı.Almanya'da oturum izni alanlara verilen oturum kartı.

Nitelikli göçmenlerin oturum izinleri ile ilgili süreçlerin hızlandırılması hedefleniyor.Fotoğraf: Daniel Karmann/dpa/picture alliance

Prosedüre ilişkin süreçleri sadece Almanca değil İngilizce olarak yürütme imkanı da sağlanacak.





Böylece hükümet, önümüzdeki yıllarda daha da artacak iş gücü açığını kapatmayı hedefliyor.





Almanya'daki işveren birlikleri, açık pozisyonları doldurabilmek için daha hızlı ve daha az bürokratik süreçler talep etmişti.





Ajansın kurulması kademeli olarak gerçekleşecek ve ilk adımlar 2026 yılında atılacak.