Almanya'nın önceliği asker sayısını artırmak: Yeni plan Federal Meclis'te

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius Alman ordusunun personel sayısını artırmak için hazırladığı yeni askerlik hizmeti modelini meclise sundu.







Federal Meclis Savunma Komisyonuna sunulan model, askerlik hizmetini zorunlu hale getirmeyi içermiyor. Bununla birlikte askerliğe elverişli olan tüm Alman vatandaşlarının kayıt altına alınmasını ve 18 yaşındaki tüm genç erkek ve kadınlara bir soru formu gönderilmesini öngörüyor. Erkeklere bu formu bağlayıcı şekilde doldurma ve gönderme yükümlülüğü getirilirken kadınlara ise bu zorunluluk getirilmiyor. Formda verilen bilgilere göre ordunun, uygun kriterlere sahip olanları fiziksel muayeneden geçmek üzere davet etmesi öngörülüyor. Askere gitmek isteyenlere 6 aylık temel askerlik hizmeti verilmesi ve yine gönüllü olunması halinde bu sürenin 17 aya kadar çıkartılması planlanıyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Savunma Bakanı Pistorius bu şekilde her yıl 5 bin yeni kişiyi orduya kazandırmayı hedefliyor. Alman ordusunda halihazırda yaklaşık 184 bin kişilik aktif personel bulunuyor. Amaç, bu sayıyı 2031 yılına kadar 203 bine çıkartmak. Alman ordusunun yedek askerlerle birlikte toplam mevcudunun ise 460 bine yükseltilmesi amaçlanıyor.





Pistorius'un hazırladığı plana partisi Sosyal Demokrat Parti'den destek geldi. SPD Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcü Yardımcısı Dirk Vöpel "Savunma Bakanı Pistorius'un silahlı kuvveterimizin sayısını artırmak için hazırladığı planları destekliyoruz" dedi. Ülkenin savunulması gerektiğinde daha fazla askere ihtiyaç olacağını belirten Vöpel "Çağ değişikliğini ciddiye almak demek Federal Ordu'ya (Bundeswehr) da daha fazla askerlik hizmeti sunan kişiyi kazanmak demek" diye konuştu.





Hür Demokratlardan destek



Sosyal Demokratların askerlik planlarına koalisyonun hükümetinin küçük ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) de destek verdi. Hür Demokrat Partili Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marcus Faber Pistorius'un hazırladığı planı memnuniyetle karşıladığını söyledi. Zorunlu askerliğin getirilmek istenmemesi ve gönülülüğün esas alınmasını olumlu bulan Faber "Eğer bu işi yapma arzusu olan insanlar kazandırılırsa, birliğe daha fazla hizmet edilmiş olur. Bu bakımdan Pistorius'un planladığı adımlar oldukça uygun" dedi.





FDP lideri ve Maliye Bakanı Christian Lindner de "Boris Pistorius'un önerisi doğru yönde" diyerek "Yeni bir askerlik yükümlülüğü getirmektense insanların orduya ilgisini çekmeli ve yedek gücümüzü artırmalıyız" ifadelerini kullandı.





Hristiyan Demokratlardan eleştiri



Ana muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerindense Pistorius'un modeline eleştiri geldi. Hristiyan Birlik Partileri Meclis Grubu Savunma Politikaları Sözcüsü Florian Hahn Augsburger Allgemeine gazetesine yaptığı açıklamada Pistorius'un hazırladığı modelin güvenlik politikalarının gerektirdiklerine uygun olmadığını söyledi. CSU milletvekili Hahn "Ne bir yükümlülükten söz ediliyor ne de ordu gerektiği gibi güçlendirilmiş oluyor" dedi.





Almanya'da zorunlu askerlik hizmeti 2011 yılında dönemin Başbakanı Angela Merkel (CDU) tarafından kaldırılmıştı.