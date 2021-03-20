Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın Renkleri Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu /20 Mart 2021 15:55

Almanya'nın Renkleri Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Daha iyi, güzel ve özgür bir dünya için duygularınızı şarkı, resim, fotoğraf ve film ile dile getirin sloganıyla başlayan Kültür sanat yarışmasının finalistleri belli oldu. ‘

Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

Almanya'nın Renkleri Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu. ‘’ Farben der Vielfalt  Kültür " tarafından organize edilen yarışmaya başta Almanya olmak üzere bir çok ülkeden yarışmacılar eserleri ile katıldı.

11 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya yüzden fazla eser gönderildi. Almanca, Türkçe ve diğer dillerden oluşan şarkıların yanısıra  katılımcılar enstrüman ve sanat dallarında da yarıştılar.

Finale kalan yarışmacıların videoları Farben der Vielfalt Youtube kanalında gösterime açıldı.

Gösterileri izlemek için https://www.youtube.com/channel/UCS8641DUyeGhZTLdeyM7gRg linkine tıklayabilirsiniz.

Her kategorideki dereceler halk oylamasıyla belirlenecek. Yarışmada dereceye girenler çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.



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Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu

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