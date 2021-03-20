Almanya'nın Renkleri Kültür sanat yarışması finalistleri belli oldu. ‘’ Farben der Vielfalt Kültür " tarafından organize edilen yarışmaya başta Almanya olmak üzere bir çok ülkeden yarışmacılar eserleri ile katıldı.





11 farklı kategoride düzenlenen yarışmaya yüzden fazla eser gönderildi. Almanca, Türkçe ve diğer dillerden oluşan şarkıların yanısıra katılımcılar enstrüman ve sanat dallarında da yarıştılar.





Finale kalan yarışmacıların videoları Farben der Vielfalt Youtube kanalında gösterime açıldı.





Gösterileri izlemek için https://www.youtube.com/channel/UCS8641DUyeGhZTLdeyM7gRg linkine tıklayabilirsiniz.





Her kategorideki dereceler halk oylamasıyla belirlenecek. Yarışmada dereceye girenler çeşitli ödüllerle ödüllendirilecek.











