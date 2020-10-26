Almanya'nın sevilen siyasetçisi hayatını kaybetti

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Federal Meclis Grup Başkanı olarak da görev üstlenen, 30 yıl boyunca milletvekilliği yapan Thomas Oppermann’ın ölümü herkesi şoke etti.





1990 yılında ilk kez Aşağı Saksonya Eyalet Parlamentosu’na giren Oppermann, 15 yıl boyunca eyalet meclis milletvekilliği görevinde bulunduktan sonra 2005 yılında Federal Meclis milletvekili olarak seçildi.





Aşağı Saksonya Eyalet Kültür Bakanı olarak görev üstlenen Oppermann, SPD’nin televizyondaki yüzüydü. Partisinin siyasi pozisyonunu sık sık katıldığı televizyon programlarında kararlı şekilde savunmasıyla da tanıyordu.





FEDERAL MECLİS BAŞKAN VEKİLLİĞİ GÖREVİNİ DE ÜSTLENMİŞTİ





Oppermann rakip partilerin saygısını da kazanmasını bilen bir siyasetçiydi. 15 yıl boyunca siyasette önemli görevler üstlenen Oppermann, 2013-2017 yılları arasında SPD Federal Meclis Grup Başkanlığı, 2017’den itibaren de Federal Meclis Başkan Vekilliği yapıyordu.





Oppermann ağustos ayı sonunda yaptığı açıklamayla aktif siyasetten çekileceğini ve 2021 yılında yapılacak federal seçimlerde yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.





Hürriyet'in haberine göre Opermann’ın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaşan SPD’li Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Arkadaşım ve yoldaşım Thomas Oppermann’ın ani ölüm haberi beni derinden üzdü. Thomas, ülkemize ve sosyal demokratlara duygu ve anlayışıyla üstün hizmetlerde bulundu. Ailesinin acısını paylaşıyorum.”