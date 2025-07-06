Almanya'nın tedbirleri iltica başvurularını yarı yarıya düşürdü

Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından yayımlanan veriler, iltica başvurularının sayısındaki düşüşün bu yılın ilk altı ayında da sürdüğünü ortaya koydu.





Söz konusu verilere göre, Ocak-Haziran döneminde Almanya'da ilk kez iltica başvurusunda bulunan kişi sayısı 61 bin 336 oldu. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 50'lik bir azalmaya işaret etti.





DW Türkçe'nin haberine göre Almanya'ya 2025'in ilk yarısında yapılan toplam iltica başvurusu sayısı ise 65 bin 495 olarak kayıtlara geçti. Bu da 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 43'lük bir düşüş anlamına geliyor.





Almanya ayrıca yıllar sonra ilk kez en fazla iltica başvurusu yapılan Avrupa ülkesi olmaktan çıktı. Yılın ilk altı ayında 76 bin 20 iltica başvurusu yapılan İspanya ve 75 bin 428 başvuru yapılan Fransa'nın gerisinde kalan Almanya, 62 bin 534 başvuru kaydedilen İtalya'nın önünde üçüncü sırada yer aldı. Listenin beşinci sırasında 27 bin 718 iltica başvurusuyla Yunanistan bulunuyor.





Almanya'ya iltica başvurularının düşme sebepleri

İltica başvurularındaki düşüşte, Almanya'nın kara sınırlarında aşamalı olarak sıkılaştırılan kontrollerin yanı sıra düzensiz göçün azaltılması için Balkan ülkelerince alınan önlemlerin önemli rol oynadığı düşünülüyor.





Bild gazetesine konuşan Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt de yayımlanan verilerin, daha fazla sınır kontrolü ve geri çevirmeyi kapsayan yeni göç politikalarının "açık bir başarısı" olduğunu söyledi. Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Dobrindt, göçü yeniden "baş aşağı durumdan ayakları üzerine oturtma yolunda" ilerlediklerini sözlerine ekledi.





Bir başka faktör ise Suriye'de geçen Aralık ayında Esad rejiminin devrilmesinin ardından bu ülkede değişen durum olarak görülüyor. Türk hükümetinin yayımladığı resmi verilere göre, Esad rejiminin devrildiği tarihten Haziran ayı ortasına dek 273 binden fazla Suriyeli gönüllü olarak Türkiye'den ülkesine döndü.





Almanya'ya yapılan iltica başvurusu sayılarında uzun yıllar Suriye vatandaşları ilk sırada yer almıştı. Bu yılın ilk yarısında ise ilk sırayı Afgan vatandaşları aldı.





Ocak-Haziran döneminde 15 bin 181 Afgan vatandaşı ilk kez Almanya'ya iltica başvurusunda bulunurken Suriye vatandaşları ise 15 bin 127 başvuruyla ikinci sırada yer aldı.





Toplam başvuruların yüzde 22'sini Afganlar, yüzde 20'sini Suriyeliler ve yüzde 11'ini Türk vatandaşları oluşturdu. Rusya vatandaşları yüzde 3,1 ile beşinci sırada yer aldı.





Almanya'ya 2024'te yapılan iltica başvurularından 79 bin 433'ü Suriye, 36 bin 156'sı Afganistan, 31 bin 56'sı ise Türkiye vatandaşlarına aitti.