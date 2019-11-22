Almanya'nın Türkiye'ye sattığı Leopard tankları ÖSO'ya mı geçti?

Alman hükümeti, Türkiye’ye satılan Alman yapımı Leopard 2 tankların Suriye'deki müttefiklerine verildiği iddialarına yanıt verdi.





Bild gazetesinin bazı video görüntülerine dayandırdığı dünkü haberinde, Türkiye'nin Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kullanımına tank verdiği iddia edilmişti. Görüntülerde, Türkiye sınırına yaklaşık 30 kilometre mesafede, Tel Tamer'in kuzeyindeki köylerde çıkan çatışmada, SMO milislerinin yanında Alman Leopard 2 tankının görüldüğü öne sürülmüştü.





Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Alman hükümet sözcüleri, bugün Berlin'deki olağan basın toplantısında iddialara yönelik soruları yanıtladı. Almanya Savunma Bakanlığı sözcüsü, iddialara yönelik ellerinde bulgu bulunmadığını belirterek, "Tabii ki bu görüntülerden haberdarız, ama daha fazlasına ilişkin bilgimiz yok" diye konuştu. Sözcü, müttefiklerinin "silah sistemlerinin yalnızca Türkiye tarafından kullanılacağı şartına uyduklarını varsaydıklarını" söyledi.





Alman hükümetinin müdahale hakkı yok





Hükümet sözcü vekili Ulrike Demmer ise de konuya ilişkin bulgularının olmadığını belirterek, "Elbette silah ve teçhizat ihracatı ve bu ihracatta benimsediğimiz kurallara uyulup uyulmadığını takip etmek temel olarak bizim yararımıza” ifadelerini kullandı. Hükümetin iddiaları aydınlatma yönünde ne gibi somut adımlar attığı ise belirsiz kaldı.





Federal Hükümet, 2006-2011 yılları arasında Türkiye’ye toplam 354 Leopard 2 tankı teslim etmişti. Tankların kullanımına ilişkin bir kısıtlama belirtilmemiş, yalnızca Türkiye’nin tankları üçüncü bir tarafa satması ya da hediye etmesi yasaklanmıştı. Bu durumda Almanya’nın tankların kullanım alanına ilişkin yasal anlamda müdahale hakkı bulunmuyor.





"SMO içinde kimse bu tankı kullanamaz”





Konuyla ilgili iddialar daha önce de Alman medyasına yansımıştı. Alman haber ajansı dpa, Suriye Milli Ordusu'na destek veren Ceyş-ul İslam'ın yayınladığı bir videoda "Barış Pınarı” operasyonunda söz konusu Alman tankının görüldüğü görüntülerin yer aldığını duyurmuştu. Ceyş-ul İslam’ın bir sözcüsü de Alman haber ajansı dpa’ya yaptığı açıklamada Türkiye’nin kendilerine askeri teçhizat ve ağır silah sağladığını iddia etmişti. Sözcü, "Leopard 2 için bir eğitim alıp almadıkları” sorusuna da "evet” yanıtını vermişti. Ancak Suriye Milli Ordusu sözcüsü, tankın Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olduğunu belirtmiş ve SMO içinde kimsenin bu tankı "kullanma becerisi” olmadığını vurgulamıştı. Askeri uzmanlar da, Türkiye’nin bu kadar pahalı bir askeri sistemi başkalarına vereceğinden şüphe duyduklarını açıklamıştı.







