Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı genişliyor : Dört şehir için de artık uyarı var /06 Kasım 2020 15:11

Almanya'nın Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı genişliyor : Dört şehir için de artık uyarı var

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs pandemisi nedeniyle 9 Kasım'dan itibaren Türkiye'nin tamamının yeniden risk bölgeler listesine dahil edileceğini duyurdu.

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Almanya Dışişleri Bakanlığı Basın Servisi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Alman turistlerin popüler destinasyonları olan Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya'nın şimdiye dek seyahat uyarısından muaf tutulduğunu anımsatarak "9 Kasım'dan itibaren seyahat uyarısı yeniden tüm Türkiye için geçerli olacak. Daha önce dört kent için yapılan istisna iptal edilecek" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, kararın Türkiye'de sadece hastalık belirtisi taşıyanların yeni koronavirüs vakası olarak kaydedilmesi nedeniyle alındığını vurguladı.

Yaz turizm sezonunda Türkiye'nin seyahat uyarısı yapılan ülkeler listesinden çıkarılması için Ankara ile Berlin arasında yoğun görüşme trafiği yaşanmış, Türk hükümeti Almanya'ya güçlü baskı uygulamıştı. Ankara'nın koronavirüsle mücadelede kapsamlı bir turizm ve hijyen konsepti sunmasının ardından Berlin, turizmin yoğun olduğu Aydın, İzmir, Muğla ve Antalya illerini seyahat uyarısının dışında bırakmıştı.
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