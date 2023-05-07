Almanya, kendi kendisine yetme kapasitesini tüketti

Dünya yetmiyor





"Kaynakların sınırlı olduğunu daha anlamadık"

Almanya, diğer gelişmiş ülkelerin çoğu gibi, listenin ilk sıralarında yer alıyor. Örneğin Fransa, söz konusu sınırı Almanya'dan bir gün sonra aşarken Yunanistan, Birleşik Krallık ve Japonya ise kaynaklarını bu gelecek haftalarda tüketmiş olacak. 2023 yılında yeryüzünün kaynaklarını en hızlı tüketen ülke ise Katar. Katar, yenilenebilir kaynaklarının tamamını 10 Şubat itibarıyla tüketmiş bulunuyor.

Volkswagen'in yeni elektrikli aracı ID.7Volkswagen'in yeni elektrikli aracı ID.7





Çözüm döngüsel ekonomi mi?





Almanya'nın emisyonlarını azaltması gerekiyor

Çevre koruma kuruluşu Germanwatch'un siyasi direktörü Christoph Bals, aşırı tüketimin doğrudan bir sonucu olan sera gazı emisyonlarının, Küresel Aşırı Tüketim Günü'nün daha geç bir tarihe ötelenmesi açısından en hızlı biçimde kesilmesi gerektiğini söyledi. Bals, "Almanya'da karbondioksit emisyonlarının, şimdi olduğundan üç kat daha hızlı bir biçimde düşmesi gerekiyor" dedi. Germanwatch, yüksek hızlı ve düşük emisyonlu demiryolu ulaşımına erişimin artırılması ve havayolu ulaşımının azaltılması çağrısında bulunuyor.