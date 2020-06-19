Almanya'nın ünlü mağazası 62 şubesini kapatıyor

Uzun zamandır ekonomik kriz yaşayan Galeria Karstadt Kaufhof, Kovid-19 salgınıyla daha da zora girdiğini, bu yıl satışlarında 1 milyar Euro’nun üzerinde kayıp olacağını olacağını açıkladı. Şirket, salgın nedeniyle insanlarda alışveriş yapma arzusunun azaldığını ifade ederken, yaşanan kaybın daha fazla olacağını tahmin ediyor. Alman Şehirler ve Kasabalar Birliği Başkanı Norbert Portz, “Galeria Kaufhof Karstadt sadece bir mağazalar zinciri olmadığı gibi şehirlerimizdeki alışveriş merkezinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Şehrin kimliğini teşkil eden bu tür işletmelerin kapanmasının telafisi zor olur” dedi. Portz, hükümet tarafından bu tür kurumlara destek verilmemesi halinde orta ölçekli işletmelerde zincirleme kapanmalar yaşanabileceği uyarısında bulundu.

