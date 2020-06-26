Almanya'nın uyarı ısrarının nedeni belli oldu

Almanya, Ankara’nın girişimlerine rağmen Türkiye’nin yönelik seyahat uyarısını kaldırmamakta ısrar ediyor. Alman Spiegel dergisi, Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye’de korona virüsü tedavisinde etken maddesi hidroksiklorokin olan ilaçların kullanılmasının seyahat uyarısının kaldırılmamasının nedenlerinden biri olduğu öne sürüldü.







DW Türkçe’de yer alan haberde, Almanya Dışişleri Bakanlığı’nın bu zorunlu tedavi nedeniyle seyahat uyarısının gevşetilemeyeceği görüşünde olduğu belirtildi. Alman tarafının Türkiye’ye seyahat uyarısının kaldırılması için bu tedaviden vazgeçilmesi gerektiği mesajı verdiği ifade edildi. Haberde, Alman turistlerin Türkiye’de COVID-19’a yakalanmaları halinde sıtma ilacı ile tedavi edilmeleri ihtimalinin Berlin’de rahatsızlık yarattığına işaret edildi.





Türkiye’de hastaneye yatırılan Covid-19 hastalarına uygulanan tedavide sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokin kullanılıyor. Bu ilaçların Covid-19 tedavisindeki etkisi ve hastalar için oluşturduğu riskler tam olarak bilinmediği gerekçesiyle Almanya’da ise hidroksiklorokin kullanılmasına izin verilmiyor.





Almanya’nın seyahat uyarısını bir an evvel kaldırmasını isteyen Türkiye ise girişimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede, gelecek hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun başkent Berlin’e gelerek seyahat uyarısının kaldırılmasını sağlamak için temaslarda bulunması bekleniyor.





Sıtma ilacının etken maddesi hidroksiklorokinin yan etkileri tartışmalara neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere’de hidroksiklorokinin yan etkilerine işaret eden bir bilimsel bir makale üzerine bu madde ile yapılan Covid-19 araştırmalarını durdurmuştu. Tıp dergisi, The Lanchet’in daha sonra geri çektiği makalede klorokin ve hidroksiklorokinin Covid-19 tedavisine uygun olmayabileceğine dikkat çekilerek kullanımlarının ölüm oranlarını artırdığı ve kalp ritim bozukluğuna yol açtığı yönündeki verilere yer veriliyordu. Dergi, daha sonra bazı verilerin şüpheli olduğu gerekçesiyle makaleyi geri çekmişti. Ancak DSÖ, hidroksiklorokinle ilgili araştırmalarına henüz yeniden başlamadı.