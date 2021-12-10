Almanya'nın yeni başbakanı Scholz ilk ülke dışı ziyaretini yaptı

Almanya'nın yeni başbakanı Olaf Scholz, selefi Angela Merkel'den görevi devraldıktan 48 saat sonra, iki ülke arasındaki geleneğe uyarak, ilk ziyaretini Paris'e gerçekleştirdi. Elysee Sarayı'nda görüşen Emmanuel Macron ve Olaf Scholz, "Birlikte daha güçlü bir Avrupa için çalışacakları" mesajını verdi ve dayanışma görüntüsü sergiledi. Ancak iki ülke arasında, AB gündemindeki konuların tümü üzerinde tam bir uzlaşma yok.Elysee Sarayı'ndaki görüşmeyle, AB'nin iki dinamo ülkesi Fransa ve Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra başlattıkları ve artık gelenek haline gelen "yeni liderlerin ilk ziyaretini birbirlerine gerçekleştirmesi" geleneği bozulmamış oldu. Başbakan olmadan önce de Elysee Sarayı'na gelerek Macron ile ön görüşme yapan Scholz, ilk çalışma öğlen yemeğinden sonra, Macron ile ortak basın toplantısı düzenledi.İki lider, Rusya'nın asker yığdığı Ukrayna'nın doğu sınırında yükselen tansiyon ve Avrupa Stratejik Pusulası gibi güncel konular dahil olmak üzere, bir dizi konuda görüştü. Basın toplantısında ilk sözü alan Macron, "Olaf Scholz ile ilk görüşmelerinin sağlam bir görüş birliğini ve iki ülkenin birlikte çalıştırma arzusunu yansıttığını" söyledi. Macron, "Bu ziyaret, ülkelerimiz arasındaki sağlam işbirliği temellerini oluşturmak için çok önemli bir andır. Sadece ikili ilişkileri değil, aynı zamanda AB'yi ilgilendiren konular ile başlıca uluslararası konuları da ele almamız açısından önemli" dedi. Scholz da, Fransa ile, daha güçlü bir AB için birlikte çalışma ve aynı yönde ilerlemek istediklerini dile getirdi.ABD Başkanı Joe Biden'ın, Almanya ve Fransa'yı dahil etmeden Rusya lideri Vladimir Putin ile doğrudan görüşerek Ukrayna krizinde tansiyon düşürme girişimlerinin ve iki ülkenin hangi formatta Ukrayna krizini konuşacağının sorulması üzerine Macron, Almanya, Fransa, Rusya ve Ukrayna'dan oluşan "Normandiya Formatı"nda temas gerçekleştireceklerini belirtti. Başkan Biden'ın Putin ile görüşmesinin "son derece pozitif bir gelişme" olduğunu dile getiren Macron, Fransa ve Almanya olarak tansiyonun düşmesi ve bölgenin istikrarı için katkıda bulunmak istediklerini söyledi.Bu sabah Ukrayna lideri Volodimir Zelenski ile görüştüğünü belirten Macron, "Bu bölgedeki gerginliği azaltmak için Normandiya formatının uygun format olduğunu düşünüyoruz" dedi. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü, Brüksel'de 'Doğu Ortaklığı' zirvesinde oturum arasında, Zelenski ile bir görüşme yapacaklarını söyledi.