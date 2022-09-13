Almanya'nın yeşil kart sistemi nasıl işleyecek?

Dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi olan Almanya'da sendikalar ve işveren dernekleri, uzun süredir iş gücü sıkıntısından şikayetçi. Çalışma Bakanlığı da iş gücünde yaşanan eksikliğin, ekonomik büyümeyi sekteye uğrattığı uyarısında bulunuyor.





Uzun süredir kalifiye iş gücü eksikliğine sorun üretmeye çalışan Alman hükümeti, Türkçe'ye "fırsat kartı" olarak çevrilebilecek "Chancenkarte" ile Avrupa Birliği (AB) dışından kalifiye iş gücünün Almanya'da çalışmasını mümkün kılacak bir uygulamayı yürürlüğe koymaya hazırlanıyor. Bu, ABD'nin "Yeşil Kart" ya da İngilizcesiyle "Green Card" uygulamasına benzetiliyor.





Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Almanya'nın planladığı "fırsat kartı"na ilişkin planlarını hafta içinde duyurdu. Söz konusu kart sayesinde, yabancı kalifiye çalışanlar, Almanya'ya herhangi bir somut iş teklifi olmaksızın gelerek çalışma şansı elde edecek. Bu çerçevede bir puanlama sistemine tâbi tutulacak olan adaylarda, aşağıdaki dört şarttan en az üçünü yerine getirmiş olma şartı aranacak:





-Üniversite diploması veya mesleki beceriler

-En az üç yıllık meslek deneyimi

-Almanca bilgisi veya Almanya‘da önceden yaşamış olmak

-35 yaşının altında olmak.





Çalışma Bakanı Heil, kartların dağıtımında belirli kısıtlamaların söz konusu olacağının da altını çizdi. Buna göre,her yıl, iş piyasasının ihtiyacına göre belirli sayıda kart verilecek. Dolayısıyla "fırsat kartı"nın sınırsız bir dağıtımı söz konusu olmayacak.





Çarşamba günü Batı Alman kamu yayın kuruluşu WDR'e konuşan Heil, "Kalifiye göç ve bürokrasiden arındırılmış bir süreçten bahsediyoruz. O yüzden, fırsat kartı alan kişilerin Almanya'ya geldiklerinde giderlerini kendileri karşılayabilecek olmaları çok önemli" ifadelerini kullandı.





Genç nüfus giderek azalıyor

Almanya'ya 2016 yılında doktorasını yapmak için gelen ve burada kendi şirketini kuran Sowmya Thyagarajan, Almanya'nın "fırsat kartı" hamlesinin ülkenin göç ve çalışma politikası için olumlu bir gelişme olduğuna dikkat çekti. Hükümetin planını DW'ye değerlendiren Thyagarajan, "Bence puan sistemi, yurt dışından buraya gelmek isteyenler için çok iyi bir fırsat. Özellikle de Almanya'daki genç nüfusun giderek azaldığı düşünüldüğünde" diye konuştu.





Kendi şirketinin de iş alım süreçlerinde Almanlar ve AB vatandaşlarına öncelik verdiklerini kaydeden Thyagarajan, buna AB vatandaşı olmayan adayların önündeki bürokratik engellerin çok fazla olmasını gerekçe gösterdi.





Yeni kartla engeller bitmiyor

Bazı uzmanlar ise Heil'ın duyurduğu ve büyük ilgiyle karşılanan "fırsat kartı"nın sorunları çözmeyeceği görüşünde.





Bonn merkezli Çalışma Ekonomisi Enstitüsü'nde araştırma direktörü olarak görev yapan Holger Bonin, "Yeni sistem, gereksiz biçimde yüksek engeller oluşturarak sistemi daha da karmaşık hale getiriyor" eleştirisinde bulundu. Bonin'e göre, Bakan Heil'ın puanlama sistemi daha fazla bürokrasiyi beraberinde getirecek.





DW'ye yaptığı değerlendirmede Bonin, "Neden çok daha basit hâle getirmiyorlar ki? İnsanlara iş aramaları için vize verin, eğer belirli bir süre içerisinde iş bulamazlarsa ayrılmak zorunda kalsınlar" önerisinde bulundu. Araştırmacı, "Eğer bu koşullar işverenler için önemliyse, bunları işe alım sürecinde gözetebilirler. Bu koşulları sağlamak için bir ön elemeye ihtiyaçları yok" değerlendirmesini yaptı.







