Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'ya göçmen akını doğum oranını da patlattı /12 Ocak 2020 15:09

Almanya'ya göçmen akını doğum oranını da patlattı

Dünya'da en yaşlı ülkeler sıralamasında ikinci sırada yer alan Almanya'da doğum oranları son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Ülkede kadın başına düşen doğum oranı 1.57'ye yükseldi.

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Ekonomideki ivmenin yavaşlamasını engellemek için dışarıdan nitelikli göçmene ihtiyaç duyan Almanya’da doğan bebek sayısı 2011 yılında 662 bine kadar gerilemişti. Bu oran 1950 yılından itibaren yapılan hesaplamalara göre son 60 yılın en düşük rakamı olarak ülke tarihine geçti.

Euronews'te yer alan habere göre 2017 yılında Almanya’da 784 bin bebek doğarken bu sayı 2018 yılında biraz daha yükselerek 787 bine çıktı.
Analistler ülkede son yıllarda doğan bebek sayısındaki artışı ve dolayısıyla kadın başına doğum oranlarında görülen yükselişi ülkeye gelen göçmen akınıyla bağlantılı olarak değerlendiriyor.

İkinci Dünya Savaşı’nın yaralarının sarıldığı 1950 yılında Almanya’da doğan bebek sayısı 1 milyon 116 bin olarak kayıtlara geçti.

Bu yıldan itibaren doğan bebek sayısı hızla artmaya devam etti ve 1964 yılında 1 milyon 357 bine ulaştı. Bu yıldan itibaren ülkede doğan bebek sayısı düşme eğilimine başladı. 

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