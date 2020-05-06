Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'ya 2 milyon maske yardımı yapıldı, Almanlar 'duyurmayın' dedi /06 Mayıs 2020 11:37

Almanya'ya 2 milyon maske yardımı yapıldı, Almanlar 'duyurmayın' dedi

Türkiye'nin 50'den fazla ülkeye koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı tıbbi yardımları Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine de yaptığı ancak Almanya'nın Ankara'dan bu yardımların gizli kalmasını istediği ileri sürüldü.

SHABER3.COM

Almanya'da Birinci Alman Kanalının (ARD) haber bülteni olan Tagesschau, Türkiye'nin Kuzey Ren Vestfalya eyaletine 2 milyon maske hibe etiğini yazdı. Söz konusu yardımı eyaletin sağlık bakanlığı sözcüsünün de doğruladığı belirtildi.

Ancak Tagesschau'nun aktardığına göre Türkiye'den yardımların ulaşmasından önce Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında yardımın kabul edilip edilmemesi konusunda tartışma yaşandı. Bakan Maas'ın Türkiye'de insan hakları ihlalleri konusunda endişeleri olduğu ve bu yüzden yardım teklifine karşı farklı bir tutum sergilediği ileri sürüldü.

Euronews'ten Kamuran Samar'ın aktardığı, ARD'nin Türk kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre Almanya, Türkiye'den yapılan yardımın gizli kalmasını istedi.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletine yapılan yardımlar konusunda ne Türkiye ne de Almanya'dan resmi bir açıklama yapıldı.

Türkiye, aralarında İtalya, ABD, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'nin de bulunduğu 50'den fazla ülkeye koronavirüsle mücadale kapsamında tıbbı yardım gönderdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'ya 2 milyon maske yardımı yapıldı, Almanlar... Sonraki Haber >>

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Humen Köprüsü'nde tehlikeli anlar

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

Birleşik Arap Emirlikleri’nde büyük yangın!

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

En son kızım 'baba evde ekmek yok' dedi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Bisikletli maymunun çocuk kaçırma girişimi

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Gece yarısı şaşırtan görüntü!

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Tonlarca ağırlığındaki vinç bir anda çöktü

Eğitim uçağı düştü

Eğitim uçağı düştü

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Fotoğraflarından sonra görüntüleri de ortaya çıktı

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Bu kasaba kendi parasını basıyor

Bu kasaba kendi parasını basıyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:09