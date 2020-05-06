Almanya'ya 2 milyon maske yardımı yapıldı, Almanlar 'duyurmayın' dedi

Almanya'da Birinci Alman Kanalının (ARD) haber bülteni olan Tagesschau, Türkiye'nin Kuzey Ren Vestfalya eyaletine 2 milyon maske hibe etiğini yazdı. Söz konusu yardımı eyaletin sağlık bakanlığı sözcüsünün de doğruladığı belirtildi.







Ancak Tagesschau'nun aktardığına göre Türkiye'den yardımların ulaşmasından önce Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arasında yardımın kabul edilip edilmemesi konusunda tartışma yaşandı. Bakan Maas'ın Türkiye'de insan hakları ihlalleri konusunda endişeleri olduğu ve bu yüzden yardım teklifine karşı farklı bir tutum sergilediği ileri sürüldü.





Euronews'ten Kamuran Samar'ın aktardığı, ARD'nin Türk kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre Almanya, Türkiye'den yapılan yardımın gizli kalmasını istedi.





Kuzey Ren Vestfalya eyaletine yapılan yardımlar konusunda ne Türkiye ne de Almanya'dan resmi bir açıklama yapıldı.





Türkiye, aralarında İtalya, ABD, İspanya, Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna-Hersek, Kosova, İngiltere ve Somali'nin de bulunduğu 50'den fazla ülkeye koronavirüsle mücadale kapsamında tıbbı yardım gönderdi.