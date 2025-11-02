Almanya'ya iltica başvuruları yarıdan fazla azaldı

Almanya'ya yapılan ilk iltica başvurularının sayısında belirgin düşüş gözleniyor. İçişleri Bakanlığı sözcüsünün açıklamasına göre, Ekim ayında kaydedilen başvuruların sayısı bir önceki yılın aynı döneminde göre yüzde 55'lik düşüş gösterdi.





Bild am Sonntag geçen ay 8 bin 823 başvurunun kayıtlara geçtiğini bildirdi. Haberde, 2024 yılının Ekim ayında ise bu rakamın 19 bin 785 olduğu belirtildi.





İçişleri Bakanlığının verilerine göre, ülkede bu yılın Ocak-Ekim döneminde yapılan ilk sığınma başvurularının sayısı da 97 bin 277'ye düştü. 2024'ün aynı döneminde bu sayı 199 bin 947 idi.





Bakanlık, mevcut durumda her ay yaklaşık 2 bin kişinin geri gönderildiğini kaydederken Ocak-Eylül arasındaki dokuz aylık dönemde toplam 17 bin 651 sınır dışı işleminin gerçekleştiğini belirtti. Bu, geçen yılın aynı dönemindeki 14 bin 706 sınır dışına kıyasla yaklaşık yüzde 20 artış anlamına geliyor.





İçişleri Bakanı: Göç politikamız etkili oluyor

Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, Bild am Sonntag'a yaptığı açıklamada, "Göç politikasındaki dönüşümümüz etkili oluyor" diye konuştu. "Almanya’nın yasa dışı göçe ilişkin çekim gücünü ve 'mıknatıs etkisini' önemli ölçüde azalttık" diyen Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Bakan, "Göç politikasındaki bu dönüşüm yolunda kararlılıkla ilerliyoruz ve geri göndermeleri de artırıyoruz" ifadelerini kullandı.





Dobrindt, bundan böyle yalnızca "tehlike arz eden kişiler" ve suçluların değil, sığınma başvurusu reddedilen genç Suriyeli mültecilerin de ülkelerine geri gönderileceğini duyurdu.





Bu kapsamda, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Suriye'deki iç savaş nedeniyle uzun süredir askıya alınan Suriyelilerin sığınma başvurularını yeniden değerlendirmeye başlaması öngörülüyor. Savaş nedeniyle şu ana kadar Almanya’ya sığınan Suriyelilerin çoğu ülkede mülteci statüsünde ya da ikincil koruma statüsünde bulunuyordu.