Almanya'ya iltica başvurularında büyük düşüş: İşte son rakam!

2024 yılının ilk sekiz ayında Almanya'ya iltica için yapılan ilk başvurular, geçen yılın aynı dönemine oranla beşte bir azaldı. Almanya Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından Cuma günü açıklanan aylık iltica başvuruları istatistiğine göre, bu yıl ilk sekiz ayda yaklaşık 160 bin başvuruda bulunuldu. 2023'te bu rakam 204 bin olarak açıklanmıştı. Bu da Ocak-Ağustos dönemleri karşılaştırıldığında, bir yılda yüzde 21,7'lik bir düşüşe denk geliyor.







DW Türkçe'nin haberine göre iltica için müteakip başvurularda ise, yine geçen yılın ilk sekiz ayı ile kıyaslandığında, yaklaşık 14 bin başvurunun yapıldığı 2024'te yüzde 9,1'lik bir düşüş olduğu görülüyor. İltica başvurusunda bulunanlar arasında en büyük iki grubu Suriye ve Afganistan vatandaşları oluşturuyor. Ancak Afganistan'dan gelenlerin iltica başvuruları da bir sene içinde yüzde 28,3 oranında azalmış durumda. Söz konusu istatistiğe, Avrupa Birliği (AB) Yönetmeliğine göre koruma statüsü alan Ukraynalılar dahil edilmiyor.





Türkiye'den gelenler üçüncü sırada

Senenin ilk sekiz ayında, Almanya genelinde iltica için ilk başvuruda bulunan 160 bin 140 kişiden 51 bin 179'unu Suriye, 25 bin 653'ünü Afganistan, 20 bin 426'sını ise Türkiye'den gelenler oluşturuyor. Türkiye'den gelenlerin genel içindeki oranı ise yüzde 12,8.





Sadece Ağutos ayı ele alındığında, 6 bin 615 ilk başvuru ile Suriyeliler yine ilk sırada. İkinci sırada 2 bin 829 başvuru ile Afganlar, üçüncü sırada 2 bin 304 başvuru ile Türkiye'den gelenler yer alıyor. Türkiye'den gelenler arasında Temmuz ayında iltica başvurusunda bulunanların sayısı 2 bin 177 olmuştu.