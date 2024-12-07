Almanya'ya iltica başvurularında Türkler üçüncü sırada





Türklerin başvuru sayıları da düştü

Almanya'ya Kasım ayında yapılan iltica başvurularının sayısı son iki buçuk yılın en düşük seviyesine indi. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) tarafından bugün açıklanan verilere göre Kasım ayı içinde toplam 17 bin 730 kişi iltica başvurusunda bulundu. İltica başvuru sayısı son olarak Temmuz 2022'de Kasım 2024'teki sayıdan daha düşük olmuş ve 15 bin 165 olarak kaydedilmişti.DW Türkçe'de yer alan habere göre BAMF, Ekim 2024'e göre iltica başvuru sayısının yüzde 18,5 azaldığını kaydetti. Yıllık bazda da iltica başvuru sayıları neredeyse yarıya düştü. Kasım 2023'te toplam iltica başvuru sayısı 37 bin 140 olmuştu. Geçen yıl Kasım, en çok iltica başvurusunun yapıldığı ay olmuştu.İltica başvurusunda bulunanlar arasında Türkler daha önceki aylarda olduğu gibi yine Suriye ve Afganlardan sonra üçüncü sırada yer aldı.Buna göre Kasım ayında Türk vatandaşlarının yaptığı başvuru sayısı toplam 1840 oldu.İltica başvuru sayılarındaki düşüş eğilimi Türklerin yaptığı başvurularda da görüldü. Türklerin Ekim 2024'teki başvuru sayısı 2 bin 726 olmuştu. Bir önceki yılın Kasım ayında ise bu sayı 10 bin 132 olarak kaydedilmişti.Kasım 2024'te Suriyelilerin başvuru sayısı toplam 5 bin 700, Afganların ise 1955 oldu.BAMF, bu yılın Ocak-Kasım döneminde Almanya'ya yapılan iltica başvurularının sayısının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,8 azalarak 236 bin 339 olarak kaydedildiğini bildirdi. Türkiye Ocak-Kasım döneminde de 29 bin 578 başvuru ile üçüncü sırada yer aldı.Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de hükümetin aldığı önlemlerle ülkede sığınmacı sayısının düştüğünü vurguladı. Federal ve eyalet düzeyindeki içişleri bakanları toplantısı sonrasında konuşan Faeser, Mart 2025 sonrasında da kara sınırlarında kontrollerin uygulanacağını söyledi.Faeser, "Avrupa Birliği'nin dış sınırları önemli ölçüde güçlendirilene kadar bu kontrollere ihtiyacımız var" diye konuştu. Geçen yıl Ekim ayından bu yana sıkılaştırılan kontrollerde 1600 insan kaçakçısının yakalandığını, 37 bin kişinin de sınırdan geri çevrildiğini söyleyen Faeser, Almanya'ya sığınmak isteyenlerin sayısının yüzde 40 düştüğünü belirtti.Almanya düzensiz göçle mücadele için 2015 yılından bu yana Avusturya, Ekim 2023'ten beri Polonya, Çekya ve İsviçre sınırlarında uyguladığı kontrolleri Eylül ayından itibaren bütün kara sınırlarını kapsayacak şekilde genişletmişti. Sınır kontrollerinin Mart 2025'e kadar uygulanması öngörülüyordu.