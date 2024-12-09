Almanya'ya özel F35 üretiliyor: Hepsi de nükleer bomba taşıyabilecek

Almanya, NATO'nun Nükleer Paylaşım programını destekleyen eski Tornado filosunu değiştirmek için F-35A savaş uçaklarını filosuna katacak. Almanya için üretilen ilk F-35A Lightning II savaş uçağının üretim süreci, 5 Aralık’ta düzenlenen özel bir törenle resmen başladı.





HEPSİ NÜKLEER SİSTEMLİ

Almanya, NATO’nun Nükleer Paylaşım programını destekleyen eski Tornado filosunu değiştirmek için F-35A savaş uçaklarını alıyor. Bu kapsamda, F-35A’lar ABD tarafından tedarik edilen B61 nükleer bombalarını taşıyabilecek şekilde yapılacak. Almanya’nın yeni F-35A filosu, NATO yükümlülükleri gereği kapasitesini artırıyor.





“Bundeswehr Özel Fonu”ndan F -35 savaş uçaklarının satın alınması için yaklaşık on milyar avro kaynak sağlandı. Aynı zamanda yedek parça, silah ve bakım hizmetlerini de kapsayan beş yıllık komple bir lojistik paket de hazırda.





YENİ NESİL UÇUŞLAR

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı, Temmuz 2022’de tahmini değeri 8,4 milyar dolar olan savaş uçağı, silah ve ilgili teçhizatın Almanya’ya satışı için gerekli izni verdi. Son model savaş uçaklarının tedariki, yedek jet motorları, özel askeri teçhizat, yedek parça temini, beş yıllık teknik ve lojistik destek sağlanması ve personel eğitimini de kapsıyor.





Yeni savaş uçağının, hizmet dışı bırakılan Alman Tornado filosunun yerini alarak, Almanya’nın mevcut ve gelecekteki tehditlere karşı koyma kabiliyetini artırması bekleniyor.





35 UÇAĞIN TESLİMATI PLANLANIYOR

Almanya, Aralık 2022’de ABD Yabancı Askeri Satışlar (FMS) programı kapsamında 35 adet F-35A jetinin tedariki için Teklif ve Kabul Mektubu’nu (LOA) imzalamıştı. İlk teslimatlar 2026 yılında başlayacak. Eğitim operasyonları başlangıçta ABD’deki Ebbing Hava Ulusal Muhafız Üssü’nde gerçekleştirilecek. Uçakların Almanya’daki Büchel Hava Üssü’ndeki 33. Taktik Hava Kuvvetleri Filosu 2027 yılında konuşlandırılması planlanıyor. Gelecek olan F-35’lerle beraber eski nesil Tornado uçaklarını 2030’da kullanımdan kaldıracak.





F-35 Kampüsü’nün oluşturulmasına yönelik temel inşaat çalışmaları şu anda devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim ayında başlayan inşaat faaliyetleri tamamlandıktan sonra jetlerin bakımları yapılması ve pilotların uçuşları için hazır hale gelecek.





950 BİN UÇUŞ SAATİ

Lockheed Martin, F-35 programıyla dünyada büyük bir başarı yakalamaya devam ediyor. Şirket, bugüne kadar farklı ülkelere toplam 1.080’den fazla F-35 uçağı satarak 950.000 uçuş saati elde etti.