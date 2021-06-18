Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'ya seyahat etmek isteyenlere Biontech şartı /18 Haziran 2021 12:00

Almanya'ya seyahat etmek isteyenlere Biontech şartı

Almanya İçişleri Bakanlığı aldığı yeni kararla 25 Haziran itibarıyla AB dışındaki ülkelerde iki doz aşı olanlara seyahat yasağını kaldırdığını açıkladı. Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranlar artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabilecek.

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Almanya 25 Haziran'dan itibaren turistik gezi ve ziyaretler için üçüncü ülkelere olan kısıtlamaları gevşetiyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde yaşayanlardan Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından onaylanan BioNTech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson aşılarından iki doz olan kişilerin Almanya'ya turistik seyahatte bulunabileceği bildirildi.

Cumhuriyet'in haberine göre Almanya'nın bu kararı Türkiye'de yaşayan ve Biontech aşısından çift doz yaptıranların da artık Almanya'ya turistik ziyaret yapabileceği anlamına geliyor.

Buna göre, yolcuların Almanya'ya girişlerde en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz etmeleri gerekecek.

Ancak virüsün varyantının bulunduğu bölgelere veya ülkelere ise söz konusu kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek.

Almanya geçtiğimiz hafta, Covid-19 salgını nedeniyle "riskli" ilan ettiği ve haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısının 200’ün altında olan bölgelere 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısını kaldıracağını açıklamıştı.

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