Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'ya yapılan iltica başvuruları azaldı /08 Ocak 2020 21:08

Almanya'ya yapılan iltica başvuruları azaldı

Almanya’ya 2019 yılında yapılan iltica başvurularında yüzde 14’ten fazla düşüş kaydedildi. Alman makamları, geçen yıl Almanya’ya 142 bin 509 iltica başvurusu yapıldığını açıkladı.

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Türkiye 10 bin 275 başvuru ile Almanya’ya en fazla iltica başvurusu yapılan ülkeler arasında üçüncü sırada yer aldı.DW’nin aktardığı habere göre, Almanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre başvurularda 2018 yılına göre 20 bin civarında bir düşüş görüldü.

Suriye, Irak ve Türkiye

Almanya’ya en çok iltica başvurusu Suriyeliler tarafından yapıldı. Suriye’den 26 bin 435, Irak’tan 10 bin 894 ve Türkiye’den ise 10 bin 275 başvuru yapıldığı kaydedildi. 

İran’dan 7 bin 778, Afganistan’dan ise 7 bin 124 başvuru yapıldığı açıklandı. Bakanlık Aralık ayında 6 bin 771 başvuru yapıldığını açıkladı.

Almanya’ya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer rakamlardaki azalmanın geçtiğimiz yıllarda kontrolsüz göçü engellemek için alınan önlemlerin işe yaradığını kanıtladığını söyledi.
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