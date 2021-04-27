Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'yı şok eden görüntü /27 Nisan 2021 12:35

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya’nın Erfurt kentinde bir Neo-Nazi, yolcu tramvayında 17 yaşındaki Suriyeli mülteciye tekmelerle saldırdı. Irkçı saldırı ise saniye saniye kaydedildi.

Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya’da yolcu tramvayında yaşanan ırkçı saldırı infiale yol açtı. Erfurt kentinde tramvayda seyahat eden 17 yaşındaki genç, 40 yaşında ve eski hükümlü bir Alman vatandaşı tarafından saldırıya uğradı. Görgü tanıkları tarafından kayda alınan olayda, söz konusu adamın, Suriyeli gence önce hakaret ve küfürler ettiği, daha sonra tükürdüğü görülüyor. Hızını alamayan ırkçı adam daha sonra 5 kez Suriyeli gencin yüzüne tekmeyle saldırdığı anlar da görüntülere yansıyor. Alman medyası olayı ‘Tramvayda Suriyelilere acımasız saldırı’ başlıklarıyla duyurdu. Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıklarken, tramvayın güvenlik kamerasının kayıtlarının incelendiği, her yerde saldırganın arandığı belirtildi.
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Almanya'yı şok eden görüntü

Almanya'yı şok eden görüntü

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